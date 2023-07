Sur la route des étoilés: halte à Arbore et sens dans le Centre-Val de Loire

1. La cité royale

C’est dans le Val de l’Indre que se trouve la Cité royale de Loches, réunion du donjon et du logis royal. La cité fortifiée nous fait voyager au cœur de 1 000 ans d’histoire. Impressionnant: la conservation du donjon, de l’époque romane, qui deviendra une prison pour la noblesse, où on peut admirer des graffitis de la fin du XIXe siècle ! citeroyaleloches. fr

2. Le village des roses

À 15 minutes de Loches, arrêtez-vous à Chédigny, seul village en France labellisé Jardin remarquable et Fleur d’Or. C’est sous l’impulsion de son ancien maire, Pierre Louault, que plus de 1 000 rosiers et 5 000 vivaces ont été plantés au fil des ans. Magnifique aussi: le jardin du curé du presbytère. chedigny. fr

3. La vie de… château de Chenonceau

Profitez-en pour découvrir les châteaux de la Loire, héritages des rois de France amoureux du Val de Loire. Une cinquantaine est ouverte toute l’année dont le splendide château de Chenonceau, meublé et fleuri, inspiré d’un palais vénitien. À faire: l’atelier floral avec le talentueux Jean-François Boucher, chenonceau. com

4. Oenotourisme

À 1 h à l’ouest de Loches, arrêtez-vous en Touraine Nature pour découvrir les domaines viticoles et goûter aux trois AOC: Bourgueil, Saint-Nicolas de Bourgueil et Touraine. The must: visiter les caves troglodytiques, en dessous des vignes ! Ces anciennes carrières de tuffeau ont été transformées en caves à vin par des vignerons du coin, dont le domaine de la Noiraie.

5. La Loire gourmande

Juste à côté, au départ du village de la Chapelle sur Loire, réservez une escapade contée et gourmande avec les passionnants Bateliers des Vents d’Galerne, à bord d’une toue sablière prénommée Brise Chapelonne. Ce groupe de bénévoles organise aussi des sorties nature et découverte et des soirées "Loire en chansons". bateliersdesventsdgalerne. fr

INFOS PRATIQUES

S’y rendre: Loches se trouve à 5-6 heures de route de la frontière belge en TGV.

Manger: À Chédigny, réservez au Clos aux Roses, pour déguster la cuisine raffinée et inventive d’Armelle Krause, sous l’ombre rafraîchissante des glycines. Menu à 32 €. À Coteau-sur-Loire, arrêtez-vous à la table de Vincent cuisinier de campagne, étoile verte du Guide Michelin. Avec Olivia, ce Hervien d’origine a ouvert son établissement, en zéro km, avec sur place des volailles, canards, cochons et une vigne, mais aussi une boutique de producteurs, une boulangerie et une biscuiterie locale tenue par sa fille.