Se lancer sur une via ferrata pour gagner confiance en soi

Cette discipline nous vient des Alpes (Autriche, puis Italie, historiquement) et a débarqué chez nous, soit dans des parcs de loisirs, soit sur des "spots" bien définis entretenus par le Club Alpin Belge.

Des échelles, des échelons, des tyroliennes…

"Pour faire bref, une via ferrata est un itinéraire aérien aménagé dans une ou plusieurs parois rocheuses, équipée(s) avec des éléments métalliques pour aider à la progression", nous explique Joe Dewez, un des responsables "rocher" de cette fédération qui figure parmi les plus anciennes de Belgique.

"Ces éléments sont des échelons fichés dans la falaise, des échelles, des petites marches. Il y a parfois des choses plus élaborées comme des ponts de singe ou des tyroliennes. Surtout, il y a une ligne de vie, un câble, sur lequel vous vous assurez grâce à une longe, avec deux mousquetons, spécialement conçue pour la pratique et qui permet d’absorber les éventuels chocs. Enfin, pour compléter l’équipement personnel, il y a bien sûr le casque qui est indispensable. Puis, peut-être, des gants et des chaussures adaptées…"

Une fois lancés, vous resterez encordés entre une et quatre heures, suivant la longueur et la difficulté de la voie. "Les prérequis, lorsque l’on se lance dans cette activité, c’est une certaine souplesse et une tolérance plus ou moins grande au vertige, reprend notre interlocuteur. Les enfants sont les bienvenus, avec tout de même une exigence par rapport à la taille. On estime généralement qu’il faut mesurer au minimum 1 m 40 pour pouvoir évoluer sur ce type de parcours…"

"Surmonter sa peur forge le caractère"

Au bout de l’effort et de l’appréhension pour certains, il y a de multiples récompenses et victoires. D’abord le plaisir du sport en plein air dans de beaux paysages qui semblent encore plus beaux vus d’en haut, avec des perspectives rares. Et puis, il y a cette notion de défi, de la prise sur soi face aux craintes. "Pour les enfants un peu froussards par exemple, le fait d’aller au bout, est très formatif, termine Joe Dewez. Avoir peur n’est pas négatif, cela vous force à réfléchir et à ne pas faire de bêtises. Surmonter sa peur forge le caractère et donne de l’assurance…"

Six spots au sud du pays

Si vous souhaitez pratiquer cette activité pour la première fois, commencez peut-être par une via ferrata de type commercial (Dinant Evasion ou Adventure Durbuy Valley, pour ne citer que ces deux organisations). Vous y trouverez des parcours adaptés, un encadrement et du matériel en prêt.

Sinon, l’autre possibilité est de passer par la fédération, gestionnaire de six beaux sites privés dans le sud du pays. Les voici, avec un petit descriptif des voies et de leurs spécificités. Attention, l’accès n’est possible qu’en étant membre de la fédération ou en étant "invité" par un de ceux-ci.

Les Grands malades

À Bouge (Namur), cette voie de quelque 180 mètres est réputée assez difficile, notamment en raison de plusieurs dévers.

Landelies

Dans une carrière de la province du Hainaut. Qualifiée de difficile. Progression sur 240 mètres avec des passages étroits et tyrolienne au menu.

Marche-les-Dames

L’une des voies les plus réputées en Belgique, près de Namur. Quelque 400 mètres et de beaux passages vertigineux sur ponts de singe. Relativement facile.

Villers-le-Gambon

Près de Philippeville. Assez technique, d’où l’exigence d’un matériel obligatoire généralement plus fourni que pour les autres sites.

Fonds des cris

Sur la commune de Chaudfontaine, en région de Liège. Assez exigeante au niveau physique. Des dévers, notamment, demandent de la puissance dans les bras.

Castel Pont-à-Lesse

Près de Dinant. La plus courte et la plus abordable pour une initiation.

Trois choses à savoir

1 Cliffhanger

En 1993 sortait le film Cliffhanger, traque au sommet, avec Sylvester Stallone dans le rôle principal. Ce film a été tourné dans les Dolomites, en Italie, surtout du côté de Cortina d’Ampezzo. On y voit des scènes vertigineuses et pas mal de vias ferratas (l’endroit en regorge). Pour celles et ceux qui l’ignoraient, l’acteur a été doublé pour les scènes d’escalade. D’autres scènes ont eu lieu en studio, ainsi que dans le Colorado, aux États-Unis.

2 Origines

Si on parle généralement de l’Italie lorsque l’on évoque les vias ferratas, il faut savoir que ce principe de progression aérienne est d’abord apparu en Autriche ("Kletter Steig") dans un but militaire. Après, très vite, on en a vu en Italie, fin du XIXe siècle, pays dans lequel cela s’est bien développé. Après le deuxième conflit mondial, les Italiens ont mis l’accent sur l’aspect ludique et ont ouvert beaucoup d’autres voies.

3 Alpes

Les vias ferratas, voire les parcours accrobranches, assez similaires dans la conception, les exigences et les prérequis sont de plus en plus nombreux dans les villages alpins. C’est presque devenu un "produit" d’appel qui vient compléter avantageusement l’offre touristique "montagne." Soit il s’agit d’initiatives privées, soit carrément communales. Dans le lot, on peut trouver des itinéraires "très longs et très difficiles", avec des paysages à couper le souffle.