Plongeon, tracteurs et papillons au menu de notre agenda du week-end

Le 9 juillet à 15h, en Belgique

Plongeon symbolique pour la bonne cause, le Big Jump invite les citoyens à profiter de nos eaux de baignade dans tout le pays. L’annuel rendez-vous se tient ce dimanche. Le concept de l’événement international est simple: le même jour, à la même heure (à 15h pour la plupart des sites), des milliers de personnes dans toute l’Europe se jettent à l’eau pour montrer leur attachement à leurs rivières, lacs, étangs ou encore canaux. Le plongeon se veut amusant et délassant.

Mais le challenge est avant tout de réclamer une gestion responsable des cours d’eau douce pour qu’ils ne soient plus considérés comme des égouts. Une sorte de journée européenne de la baignade.

En Belgique, différents sites officiels participent à l’événement, notamment le Royal Club Nautique Sambre et Meuse à Wépion, le club de natation Cool à Huy, mais aussi des groupes à Andenne, Neufchâteau, Habay-la-Neuve et Saint-Léger.

Les organisateurs invitent également les familles à s’enregistrer en tant que groupe privé. L’occasion de tester nos eaux en présence de sauveteurs, sur des sites habituellement fermés à la baignade.

2 Qui papillonne ?

Jusqu’au 31 juillet, partout en Belgique

"Devine qui papillonne au jardin" invite à compter les lépidoptères depuis un jardin et à envoyer ses observations. Le recensement didactique de l’ASBL Natagora s’étale durant tout le mois de juillet. Les amateurs de nature peuvent encoder autant de jours d’observation que souhaités. L’opération contribue à aider les scientifiques à mieux comprendre les phénomènes particuliers qui touchent les espèces les plus communes.

En pratique, Natagora recommande de participer lors de beaux jours ensoleillés. En étalant les observations à différents moments de la journée et du mois, une plus grande diversité d’espèces peut être repérée. Si très peu d’espèces sont observées, le communiquer tout de même car l’absence de papillons est une information intéressante. Et si des espèces qui ne figurent pas dans la liste d’encodage sont trouvées…. les ajouter !

3 Vieux tracteurs

Le 9 juillet dès 10h30, Fronville

Fenaison à l’ancienne avec des chevaux de trait, tonte de moutons, démonstration de métiers anciens, spectacles équestres, musique et danse country. Le programme du Tracto-Vie s’annonce rural, festif, didactique, et généreux, au profit d’associations. Avec en apogée, le défilé et l’exposition de 350 tracteurs ancêtres dès 11h30.

4 Cirque aux Tilleuleries

Le 9 juillet dès 12h, Nassogne, Hall Omnisports

Humour irrésistible, cascades inouïes et musique fun sont au menu des Tilleuleries, rebaptisées cette année en "Infusion de Tilleul" pour son programme légèrement allégé. Mariage du théâtre, du cirque et du burlesque, l’idée de ce festival de théâtre forain et de rue est d’amener le spectacle au cœur du village de Nassogne et de favoriser le contact entre les comédiens et le public.

5 Bouffons et chevaliers

Les 8 et 9 juillet, Comblain-au-Pont

La Fête médiévale de Comblain-au-Pont rassemble une centaine de personnages costumés donnant vie à des campements d’époque: chevaliers, archers, cavaliers fauconniers, cracheurs de feu, bouffons et même pickpockets… tous en activité. L’événement débute par un grand cortège d’ouverture.

6 Plantes des Collines

Le 9 juillet 2023, dès 14h, Lahamaide, Écomusée du Pays des Collines

Les Guides Nature des Collines et l’Écomusée invitent à une promenade guidée gratuite pour découvrir ou redécouvrir les différentes plantes du "Pays des Collines" et pouvant soulager les petits maux du quotidien. Pharmacopée, cuisine ou même sorcellerie… que peut-on en faire et à quoi ressemblent-elles ? Parcours de 5,6 km. Sans réservation nécessaire.

7 Dessiner Namur

Les 8 et 9 juillet, Namur, Centre-ville et Citadelle

Pour (re)visiter la capitale wallonne sous un autre œil, l’événement "Dessiner Namur" rassemble plus de 150 dessinateurs et dessinatrices de rue, venus des quatre coins du pays, dont 4 artistes prestigieux, pour des démonstrations de leur art: le croquis urbain. Au programme: des "balades dessinées", du folklore, des visites de lieux insolites, des ateliers créatifs, etc.

Le week-end prochain (15 & 16 juillet)

Journée musicale

Le 15 juillet, Bouillon

Bouillon va vibrer aux sons et tonalités médiévales et celtiques, qui envahissent les rues le temps d’une journée. Des groupes déambuleront dans la cité, proposant un mélange de musiques celtiques et médiévales. Et dès 18h30, le Bastion de Bourgogne sera pris d’assaut par les festivaliers pour un concert final et un feu d’artifice spectaculaire.

Roller Bike Parade

Le 14 juillet à 20h, en Belgique

La saison des Roller Bike Parade redémarre, invitant à pratiquer le roller, le vélo et autres trottinettes en milieu urbain durant l’été jusqu’à la fin septembre. Les parades sillonnent de grandes villes comme Bruxelles, Wavre, Charleroi, Mons, Roulers, Nivelles, Louvain, Hasselt… Prochains départs: le vendredi 14/07, 20h, à Bruxelles, place Poelaert.

Lucrèce Borgia

Du 13 juillet au 5 août, abbaye de Villers

Chaque été, l’abbaye de Villers accueille un grand spectacle théâtral de plein air. Cette année, l’adaptation théâtrale de Lucrèce Borgia de Victor Hugo va déployer toute la noirceur et la puissance de ce mélodrame tragique et captivant, tout en plongeant l’édifice aux pierres séculaires dans une ambiance aux sonorités électroniques.