1. Préchauffez le four à 170 °C.

2. Versez le lait et la crème dans une casserole. Taillez la gousse de vanille en deux dans le sens de la longueur. Ajoutez dans la casserole, ainsi que la cardamome. Portez à frémissement, puis retirez la casserole du feu et laissez infuser pendant une quarantaine de minutes.

3. Dans un saladier, mélangez le sucre et le sel. Puis cassez les œufs et incorporez-les à l’aide d’un fouet. Filtrez le mélange lait-crème et versez-le doucement dans le saladier tout en mélangeant.

4. Lavez les cerises et les bigarreaux. Ne retirez pas les noyaux.

5. Beurrez un plat en terre et déposez les fruits à l’intérieur. Versez la pâte par-dessus. Enfournez et laissez cuire pendant 40 min. Une fois le clafoutis cuit, versez la gelée dans une petite casserole et faites-la fondre à feu doux.

6. Puis badigeonnez-la sur le gâteau à l’aide d’un pinceau. Laissez le clafoutis prendre la température ambiante, sans le passer au réfrigérateur avant la dégustation.

7. À servir de préférence tiède.

