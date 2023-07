Les rooftops (toits-terrasses) les plus branchés de Bruxelles, Liège et Namur

Autrefois des lieux privilégiés par les touristes en goguette, ils sont aujourd’hui particulièrement appréciés par une population locale désireuse de découvrir sa ville autrement…

Le phénomène n’est évidemment pas nouveau. En exagérant un peu, on peut considérer que les rooftops sont "vieux comme les rues", selon l’expression consacrée. Les historiens feront sans doute remarquer que les Jardins suspendus de Babylone, édifice qui aurait été construit au VIe siècle avant J.-C. à l’initiative de Nabuchodonosor, seraient les précurseurs des rooftops apparus quelque vingt-cinq siècles plus tard.

Ceci dit, les premières installations "modernes" en hauteur de ce type datent de la fin du XIXe siècle, aux États-Unis, à New York en particulier, celui du Casino Theatre sur Broadway ayant joué les précurseurs en la matière.

Des espaces durables

Si les rooftops rencontrent tant de succès, c’est qu’ils possèdent des atouts concurrentiels difficilement contestables et, souvent, ils s’inscrivent parfaitement dans l’air du temps, car ils permettent aussi de réinventer la ville où l’espace extérieur a eu tendance à se faire de plus en plus rare. Souvent aménagés avec des plantes et autres installations végétales, ils ajoutent des jardins à la ville et peuvent - très modestement - contribuer à leur verdurisation. Dans le meilleur des cas, ils sont pensés comme des espaces durables, générant des jardins verticaux, permettant de placer des installations de collecte d’eau de pluie ou de panneaux solaires.

La danse de la démesure

Si les rooftops ont, dans un premier temps, surtout émergé en Amérique du Nord, ils ont, au cours du XXe siècle, évidemment gagné tous les continents. À commencer par l’Asie, où ils sont devenus très populaires dans de nombreux pays: en Thaïlande, notamment, quelques "toits-terrasses" de Bangkok offrant des vues sublimes sur le fleuve Chao Phraya; mais aussi dans la plupart des capitales désormais peuplées de gratte-ciel plus spectaculaires les uns que les autres: Tokyo, Singapour, Hong Kong - où est situé l’Ozone bar, établissement le plus haut du monde (à 484 mètres du sol). Sans oublier la ville de Shanghai qui abrite quelques-uns des rooftops les plus connus et les plus visités de la planète, offrant souvent des vues à 360 degrés sur le Bund et la skyline locale.

Plus près de nous dans le temps, les capitales arabes sont entrées dans cette danse de la démesure et ont décidé de rivaliser avec leurs concurrentes nord-américaines ou asiatiques. À Dubaï, de très nombreux hôtels de luxe proposent des vues à couper le souffle sur les gratte-ciel voisins ou les îles artificielles qui émergent au gré des projets les plus fous. Abou Dabi, capitale des Émirats arabes unis, n’est évidemment pas en reste au même titre que Riyad (Arabie saoudite) ou même Le Caire, en Égypte - certains rooftops offrant de belles vues sur les pyramides de Gizeh ou le Nil.

Enfin, n’oublions pas l’Europe où les rooftops ont également droit de cité, notamment en Belgique où ils ont de plus en plus tendance à fleurir avec les années.

À Namur, "Le plus beau spot de Wallonie"

À Namur, le "Panorama" est une institution. C’est en 1925 que l’établissement a ouvert ses portes, sous le nom de "café-restaurant-literie du Panorama". Près de 100 ans plus tard, le lieu revit grâce à, François Delpire-Crets, patron de la Brasserie François, et son associé, Frédéric Massart.

Après une période de fermeture de quelques années, la reprise de la concession et d’importants travaux de rénovation (il n’y en avait plus eu depuis les années 70), c’est aujourd’hui une élégante brasserie-restaurant.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un rooftop au sens propre du terme, le Panorama offre néanmoins une vue imprenable et époustouflante à 180° sur la Meuse, depuis les hauteurs de la Citadelle de Namur. C’est d’ailleurs en partie cela qui a motivé les deux Namurois à investir dans le Panorama. "C’est un site d’exception, le plus beau spot de Wallonie avec les 7 Meuses (NdlR: point de vue à Profondeville). Avec, en plus, la construction du téléphérique, on croyait beaucoup dans ce projet."

400 clients en terrasse

La fréquentation du Panorama implique une gestion différente de celle d’un restaurant classique. L’établissement peut accueillir 100 personnes en intérieur et jusqu’à 400 clients en terrasse, son atout numéro 1. "Nous pouvons faire jusqu’à 1 000 couverts par jour par beau temps. Dès qu’il fait beau, le chiffre d’affaires fait plus que doubler par rapport à l’hiver. Durant cinq mois, on est hors norme. On recherche d’ailleurs du personnel. De par le côté saisonnier, la gestion est donc différente de celle de la Brasserie François, plus linéaire et où on sait ce qu’on fera demain."

Avec sa vue imprenable sur la Meuse, le Panorama jouit d’une belle notoriété sur les réseaux sociaux. "C’est vrai qu’on est très"instagrammable, qu’on est connu de tous les Namurois, mais on doit continuer à valoriser l’établissement et à le vendre à l’étranger. Pour Namur, c’est vraiment un plus. On rivalise avec des villes comme Anvers et Bruxelles."

À Liège, le Yust, rooftop tendance

Le rooftop de Yust permet d'avoir une vue panoramique sur la gare des Guillemins. ©TONNEAU

Liège, cité pourtant ardente en matière de sorties et festivités était à la traîne en la matière. Elle s’aligne désormais sur les grandes villes européennes avec son rooftop au 7 étage du bâtiment flambant neuf de Yust, offrant une vue époustouflante sur la gare néofuturiste de Liège-Guillemins, signée Calatrava.

Tout le monde y est le bienvenu, touriste d’un jour ou Liégeois de toujours. On y accède via une porte à gauche de l’entrée principale, qui emmène directement le client par ascenseur sur le toit de Liège, ouvert uniquement entre avril et octobre. La porte s’ouvre sur un imposant mur végétal fleuri. Au bout du couloir: une sensation d’évasion en cœur de ville.

Des événements

Le rooftop de 300 m² peut accueillir jusqu’à 150 personnes debout, et 90 places assises. La moyenne d’âge y est très jeune, entre 20 et 30 ans. "Il s’agit principalement de Liégeois. On a aussi des clients qui viennent en famille ou plus internationaux qui séjournent dans notre hôtel de 40 chambres" explique Marjorie Piette, general manager chez Yust Liège, ou des voyageurs en sac à dos qui dorment dans un des dix dortoirs. La terrasse en contrebas est réservée aux clients "long stay", ceux logeant entre un mois et un an dans un des 50 appartements, "entièrement meublés et équipés". Le rooftop attire aussi des travailleurs "qui viennent entre collègues boire un verre après leur journée de travail".

Ouvert depuis le 16 mai 2022, le rooftop de Yust et son bâtiment sont implantés au cœur du nouvel écoquartier Paradis Express développé par Matexi dans le quartier des Guillemins, en pleine mutation, au pied de la tour des Finances. Ce nouveau quartier mixte (logements, bureaux et commerces) relie la gare au parc de la Boverie en passant par la passerelle Belle Liégeoise qui enjambe la Meuse.

Des événements y sont aussi organisés. "On essaie de faire une grosse soirée DJ par mois", note la general manager. Une soirée pré-Ardentes est prévue le 5 juillet. "On organise aussi des séances de cinéma en plein air, des cours de yoga, des séances Yoga/DJ, des marchés locaux…". L’atout de Yust? "Je pense qu’on a la plus belle vue de Liège, en particulier lors du coucher du soleil. On a de la hauteur et on est coupé du reste de la ville de sorte qu’on oublie qu’on y est."

Le rooftop est ouvert du mercredi au dimanche, de 17 heures à 23 heures, et le samedi et dimanche à partir de 14 heures.

Pour tous les goûts à Bruxelles

Si la Belgique ne rivalise pas avec les pays d’Asie ou d’Amérique du Nord en ce qui concerne les rooftops les plus fous ou insolites, elle offre, malgré tout, une belle variété d’endroits pour contempler le monde de haut.

À Bruxelles, justement, il y en a un peu pour tous les goûts, de nombreuses adresses ayant ouvert ces dernières années, notamment sur le toit de plusieurs hôtels. S’il est impossible de citer tous ces bars à cocktails haut perchés, proposant souvent de la restauration et pour certains ouverts uniquement le soir, en voilà une sélection un peu subjective.

1. La "place to be", le "Perché"

Situé au-dessus du Jam Hôtel, chaussée de Charleroi, ce rooftop étroit en bois est très apprécié, notamment par une clientèle assez jeune, pour sa vue mais aussi sa piscine tout en longueur qui donne une ambiance différente des autres terrasses perchées.

2. La vue la plus verte, au "Soko Rooftop"

Idéalement placée en haut d’un bâtiment - sur lequel grimpent des escargots géants - installé à l’entrée est de Bruxelles, aux quatre bras de Tervueren, la terrasse est bien cachée au 11e étage. Mais elle offre une vue incroyable sur la Forêt de Soignes voisine et un coucher de soleil souvent spectaculaire.

3. Le plus confidentiel, le "Secret Rooftop Warwick"

Niché au-dessus de l’hôtel 4 étoiles Warwick, rue Duquesnoy, cet élégant rooftop n’est pas nécessairement le plus connu de la clientèle bruxelloise. Dommage, parce qu’en y sirotant des bulles ou l’un ou l’autre cocktail dans une ambiance lounge, on y profite d’une très jolie vue sur la Grand-Place et le centre historique de la capitale.

4. Le plus appétissant, "Albert"

Au 5e étage de la Bibliothèque Royale de Belgique, on promet "une expérience gastronomique panoramique." Au menu des produits de saison et de qualité dans des assiettes comme des petits chefs-d’œuvre. Un rooftop de jour, pour des petits-déjeuners, un lunch et surtout le brunch du week-end pour lequel il faut réserver. Le Mont des Arts offre une vue dont on ne peut se lasser… Et le mobilier jaune citron convoque le soleil, même quand il n’y en a pas!

5. Le plus récent, le "Tope"

Ouvert fin mai 2023, il est le plus jeune des rooftops bruxellois. Son resto-bar d’inspiration sud-américaine a trouvé place, à 76 mètres de hauteur, au sommet du nouvel Hôtel Hoxton, installé dans la Tour Victoria.

6. Le plus attendu, à la "Blue Tower"

La Région bruxelloise a délivré, récemment, un permis d’urbanisme pour la rénovation de l’iconique Blue Tower bordant l’avenue Louise. Un bar rooftop, avec une terrasse offrant une vue panoramique sur Bruxelles, sera en principe aménagé à son sommet. Haute de ses 88 mètres (25 étages), la Blue Tower domine depuis près de 50 ans tout le quartier des étangs d’Ixelles et de l’abbaye du Bois de La Cambre, sur lesquels la vue s’annonce imprenable.

7. Mais encore….

Signalons aussi le très avant-gardiste Beursschouwburg, dans le quartier Dansaert, au-dessus du centre culturel du même nom. Le Rooftop by the 1040 du Sofitel Brussels Europe, place Jourdan, pour bien manger; le Eight Rooftop au 8e étage de l’hôtel Bedford pour un verre sur canapé et ambiance hippie chic; le très attendu Rooftop 58 au sommet du tout nouveau complexe administratif de Bruxelles, Brucity, pour le restaurant drivé par Les Filles. À partir de juin pour les fonctionnaires et à la rentrée, pour tout le monde.

