Nos dix coups de cœur en Nouvelle-Zélande

1 Rencontres

Poser le pied en Nouvelle-Zélande, c’est à coup sûr faire des rencontres. Particulièrement sociable, le Kiwi noue la conversation à la moindre occasion et il est même parfois compliqué de l’arrêter. Nous n’avons rencontré que des gens accueillants et bienveillants, avec un sens de l’hospitalité remarquable.

2 Maori Aotearoa

C’est le nom maori de la Nouvelle-Zélande et "Kia ora" (bonjour), tout le monde l’utilise couramment. Les Maoris ont été réhabilités et leur histoire, leurs traditions et leur culture sont traitées avec grand respect. Le pays a même adopté une loi reconnaissant leur fleuve sacré, le Whanganui, personnalité juridique.

3 Hobbiton

Au début du Tour Aotearoa (TA), nous passons devant le site d’information de Hobbiton, d’où partent les visites pour le village des Hobbits (il n’est pas libre d’accès). Nous allons discerner, au fil de notre tour, certains de ces fabuleux paysages qui ont servi de décor aux films de Peter Jackson, "Le seigneur des anneaux" et "Le Hobbit".

4 Jet boat

Ce petit bateau, propulsé par jet d’eau et qui évolue à toute vitesse, a été inventé par la Nouvelle-Zélande qui raffole des attractions à sensations. Nous l’avons expérimenté pour descendre le fleuve Whanganui, seule option sur ce tronçon du TA. Avec nos vélos à bord, quel plaisir, ce slalom pour esquiver les rapides !

5 Moules vertes

Uniques au monde, ces moules surdimensionnées (jusqu’à 25 cm) tiennent leur nom de la couleur verte des lèvres de la coquille. En entamant l’île du Sud, nous traversons justement Havelock, le village qui fait la renommée de ces mollusques, à l’heure de la pause midi. Un plateau pour deux, soit 12 moules. Un délice !

6 Orpailleurs

Alors que nous cheminons sur le trail de la côte Ouest, nous faisons tout à coup irruption dans un ancien village d’orpailleurs, Ross, qui témoigne de la ruée vers l’or des premiers colons. Pause midi dans un très chouette bar style Far West. Une petite touche d’histoire, ça nous change du cadre habituel "nature brute" du TA.

7 Soutiens-gorge

Dans les Alpes du Sud, la très incongrue clôture de soutiens-gorge. Son origine est une énigme et elle a créé la polémique. Les autorités n’étant pas arrivées à enrayer le phénomène, elle sert à présent à sensibiliser au cancer du sein.

8 Bateau

Parcourir le TA requiert quelques traversées, notamment celle du lac Wakatipu, au départ de Queenstown, que nous avons choisi de faire à bord de l’Earnslaw, cet antique bateau à vapeur (1912) que l’on s’active à recharger au charbon. Charmant.

9 Stewart island

De Bluff, point final du TA, il semblait évident de faire un saut à Stewart island, la 3e île de la Nouvelle-Zélande, plus sauvage encore que les deux autres, où nous croiserons, sur la plage et en kayak, des lions de mer.

10 Terre de feu

L’île du nord est façonnée par l’activité géothermique: paysages insolites tout plissés, volcans, geysers, lacs de boue et de soufre. Avant de repartir, un détour par Taupo et Rotorua s’imposait, pour un bain dans la boue et les sources chaudes.