Le Tour Aotearoa en Nouvelle-Zélande: le récit de notre aventure à vélo

Voilà dans quoi s’est engagé, début d’année, notre improbable duo, baptisé team BENZ (la Belge, Francine, novice en vélo, 61 ans, et la Néo-Zélandaise, Lesley, cycliste confirmée, 56 ans). Notre projet ayant été reporté de 2022 à 2023 (Covid), nous avons eu deux années pour nous entraîner. Nous débarquons à Auckland le 14 février avec vélos et bagages (nos gravel font +/– 27 kg), alors que le cyclone Gabrielle vient de dévaster et rendre inaccessible la pointe nord de l’île, partie du parcours que nous décidons, à regret, de sacrifier. Nous partons donc d’Auckland le 17 février.

L’île du nord

Nous attendent: trois journées faciles de mise en jambes, mais déjà dans des décors insolites, notamment façonnés par les volcans ; le dépaysement total dans la forêt tropicale avec deux trails techniques dans une végétation exubérante, une chaleur moite, pas moins de 30 ponts suspendus à franchir, des passages ardus (il faut souvent mettre pied à terre), un gros dénivelé, de la boue argileuse ; la descente en jet boat de la rivière Whanganui ; trois journées très éprouvantes dans la chaleur (une étape de 121 km avec 2 516 de D + ) qui nous donnent un coup de mou ; un trail sympa sur une ancienne voie ferrée pour nous mener de la montagne à la mer. À Wellington, nous embarquons sur le ferry pour Picton.

L’île du Sud

Le TA va se présenter sous un jour plus touristique: route panoramique de la côte, vignes et champs de houblon, lac de Rotoroa… Survient alors la rencontre avec Barney, qui fait librement la partie île du Sud, et qui va se joindre à nous pour une merveilleuse complicité et une motivation démultipliée… même si nous choisissons de contourner le trail Big River (une descente vertigineuse dans la caillasse qui nous fait peur).

Ce que nous réserve encore le Sud: depuis Greymouth, le très grisant trail de la côte ouest qui slalome sur 132 km entre mer et forêt ; Ross, le pittoresque et historique village des premiers colons orpailleurs ; des plages sauvages ; le glacier Fox ; la montagne avec la traversée des Alpes du Sud et ses somptueux panoramas ; des rivières turquoise ; l’hôtel historique de Cardrona, sur la plus haute route du pays ; du sommet de Crown range, l’impressionnante (par les paysages et le dénivelé) descente sur Queenston ; Arrowtown aux accents so Far West ; l’exquise traversée du lac Wakatipu à bord de l’antique (1912) bateau à vapeur Earnslaw ; et le 18 mars, Bluff et son célèbre panneau indicateur, fin du TA.

Une singulière équipée

Un périple de 30 jours (dont 3 de repos), 2 558 km et un D + 25 165 m (moyenne quotidienne: 94 km, D + 932 m). Pour un premier voyage à vélo, c’était faire fort et par manque d’anticipation au début, il y a eu quelques bugs (pas de logement, rien à manger). Nous avons dormi sous tente, en dortoir, en motel… optant, quand choix il y avait, pour un maximum de confort. Il a fallu braver le vent, la pluie, la tempête: le TA n’est pas qu’une partie de plaisir.

Le plus dur n’a pas vraiment été le dénivelé, mais plutôt l’intendance à assurer chaque soir: prévoir les étapes, réserver, entretenir le vélo, faire la lessive, recharger GPS, GSM… L’indispensable ? L’endurance et le mental. Au bout du compte, un raid aventure assez dingue, bien loin du slow tourisme (naïvement) imaginé.