Échappée belge le long du canal du Nivernais, en Bourgogne

Selon le principe de l’émission diffusée en radio et télé, Adrien pédale avec un invité. Pour cette escapade bourguignonne, il est accompagné de Clément Manuel, un comédien français tombé en amour pour Bruxelles, où il a fait le conservatoire et, depuis 20 ans, y coule des jours heureux. Cet homme de cinéma et de télé incarne des personnages de séries à succès, d’un jeune séminariste Guillaume Morvan (dans Ainsi soient-ils) à frère Lucas ( Ennemi public). Fidèle à sa philosophie du slow, le tandem a sillonné à la cool des paysages maillés de vignobles et de champs blonds, truffés de villages aux pierres claires saignées par les belles roses rouges de juin. Au programme des quatre jours, dont celui du solstice d’été, une multitude d’heures exquises à dérouler l’art de vivre en Bourgogne, sous les violentes lumières d’un ciel à l’orage. Mais la musardante Échappée belge est toujours passée entre les gouttes.

Auxerre, ville de départ d’un périple de 174 kilomètres en suivant un fil rouge teinté du gris-bleu d’un canal se la coulant douce: celui du Nivernais, lui-même suiveur du cours froufroutant de l’Yonne. Située entre Paris et Dijon, Auxerre, bourg d’art et d’histoire à 40 000 âmes, dont les 80 ha du cœur historique sont classés, est constitué d’un lacis de petites rues parsemées de placettes qui reflètent encore le plan d’aménagement médiéval. "C’est l’un des tissus urbains médiévaux les mieux conservés de France", assure notre guide émérite, Didier Doré. Voilà pourquoi Auxerre, ville altière à laquelle les ducs de Bourgogne n’ont pas donné le prestige de Dijon, gagne à être connue.

Les deux cyclistes échappés par les voies de traverse les plus vertes qui soient se sont posés en quatre points forts de la ville: la tour de l’Horloge, près de laquelle vécut un certain Cadet Rousselle, huissier de justice excentrique et gigolo avec des femmes mûres. L’abbaye Saint-Germain (qui abrite le Musée d’art et d’histoire), la cathédrale Saint-Étienne et, pour finir, une fine adresse, chez Pyneau Prunutz, où nos deux cyclistes se sont régalés de gougères, une spécialité locale à base de fromage d’Emmental, et d’un bon vin de Chablis.

Il est un autre tandem, mais d’un autre style, qui a laissé une immortelle trace dans cette Yonne rustique: à Noyers-sous-Serein, Bourvil et Louis de Funès ont tourné La Grande Vadrouille. Souvenez-vous, l’hôtel du Globe.

L’écluse n°6, telle une bulle

La pépite de cette Échappée belge en Bourgogne, nous l’avons trouvée à Sardy-les-Epiry, à l’écluse numéro 6 sur une échelle en comptant 16. Tout y est bien campé pourse déconnecter : tracée au cordeau, l’allée liquide semble immergée dans une coursive verte capitonnée d’une armada de gazouillis. Tout est ici enchantement sans chichis.

Cette écluse a son gardien insolite, un retraité des voies navigables, Gérard. Sacré personnage ce Gégé. Au retour des bateaux, il revient s’enraciner face à son écluse, dans sa maison pleine de bibelots. Dispose chaises et tables alentour, sort des tapis et s’improvise bistrotier pour les cyclotouristes.

Ce matin, Adrien et son invité y ont rendez-vous avec Bernard et Serge, en bleu de travail et barbe fleurie, qui se passionnent à faire renaître ce très vieux métier de flotteur de bois, à une époque d’avant l’électricité où Paris en hiver avait un grand besoin de bûches de chauffage. Cette épopée du flottage, qui mit à l’eau une mer de bois taillés en crayons, commença sur l’Yonne dès 1547 et bascula sur le canal un peu avant 1851. "On fait du flottage à bûches perdues sur un train de bois (un radeau de 70 mètres de long et 4,50 de large), et on navigue ainsi jusqu’à Nevers, Auxerre et même Paris."

Au XIXe siècle, les flotteurs mettaient 12 jours pour livrer leur encombrante cargaison à Paris et rentraient à la maison à pied. Il leur fallait 5 jours pour parcourir environ 250 km.

L’écluse, aménagée en étape, où frissonnent ces fleurs nommées oiseaux de paradis, est délicieusement dormante. Généreux, Gégé y propose le café à 1 € et les crêpes à 2,50. De quoi suspendre le temps pour se laisser transporter.

Dans ce décor hydraulique énamouré, c’est la poésie de l’eau qui a chanté aux micros de cette splendide Échappée.

Au sommet des vignes

Coup de cœur total: Irancy, un village de vignerons tapi au fond d’un vallon qui a donné son nom à un excellent rouge.

Tout autour, ce n’est que vignes qui se touchent, se chevauchent et dévalent en pente douce vers le village, littéralement cerné à en paraître petit et endormi pour l’éternité sur un lit d’arômes capiteux. Sur la route jalonnée de cerisiers qui serpente jusqu’à une table d’orientation, au sommet, le paysage embrassé des yeux égrène avec majesté cette ruralité vivant à fond de ce fruit divin, synonyme de bonheur velouté et de délices sans fin.

Irancy, au-delà des pierres pittoresques, c’est un vin à la robe pourpre bien soutenue, flirtant légèrement sur le grenat et riche en reflets. Très fruité, son bouquet exhale le cassis, la cerise griotte, la framboise et la mûre, où s’invitent parfois des senteurs réglissées ou poivrées. Dans ce paysage tutoyant le ciel, Adrien Joveneau et son invité ne pouvaient qu’inscrire leurs traces légères et semer leur joie de vivre. Pédalant dans les vignes, on les y a sentis seuls au monde, rien qu’avec Bacchus.

Vézelay, l’éternelle

On l’appelle la colline éternelle, chaque jour gravie par des foules de pèlerins. L’Échappée belge a posé le pied à Vézelay, un village emblématique de la chrétienté. S’il est forcément empreint de piété, on y ressent aussi l’alchimie créative. Cette étape sacrée sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle est si courue que même Julien Cohen, une des vedettes d’ Affaire conclue, y a ouvert un magasin rempli de curiosités. En ce haut lieu de pèlerinage, les fervents touristes convergent vers sa basilique dédiée à sainte Marie-Madeleine, dont les reliques sont vénérées dans la crypte. Le solstice d’été y est magique. Répandu en taches régulières au milieu de la nef, il fait apparaître un chemin de lumière.

Sur le canal, entre ombres et lumières

Le canal du Nivernais, prisé des plaisanciers, est le plus fréquenté de France, juste après le canal du Midi. L’Échappée cycliste a embarqué sur sa partie la plus haute, à proximité de son plus beau site, La Collancelle, là où, à la grande époque du flottage des bois, des forçats ont percé trois tunnels dans le granit et le porphyre de la montagne de la Collancelle. Une plus petite partie à la végétation dense est appelée l’Amazonie. Les petits bateaux électriques, et sans permis, sont équipés d’un phare avant, car le plus long de ces tunnels totalise 758 mètres. La balade au fil de l’eau, un must touristique, confine à l’enchantement.