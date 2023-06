Nos conseils pour un arrosage efficace quand il fait chaud et sec

Soleil et vent: deux alliés redoutables

Un ensoleillement intense favorise bien évidemment le desséchement du sol et met en péril les plantes. La chaleur accentue ce desséchement de même qu’une météo venteuse. La combinaison de ces éléments peut causer pas mal de dégâts au jardin si on n’y prend garde. Le sol est un autre facteur dont il faut tenir compte. Les sols sablonneux ou rocailleux sèchent nettement plus vite qu’un sol argileux.

Mais toutes les plantes ne souffrent pas de la chaleur et de la sécheresse avec la même intensité. Les grands feuillages présentent une surface d’évaporation plus importante et donc souffrent très vite d’un manque d’eau. Par contre les feuillages duveteux, laineux – et de penser ici au Stachys – perdent de l’eau nettement plus lentement. Les espèces aux feuilles épaisses, comme les Sedum, sont bien résistantes et à la chaleur et à la sécheresse.

Quand faut-il arroser ?

Pour être efficace, l’arrosage doit se faire soit tôt le matin soit en soirée. Un arrosage le soir à l’avantage de permettre aux plantes de capter un maximum d’eau et ainsi de mieux résister le jour suivant. Un arrosage en pluie est à proscrire: vous mouillez le feuillage avec le risque d’apparition de maladies et l’eau ne pénètre que très faiblement dans le sol. Il est préférable d’opter pour un arrosage lent et abondant afin que le précieux liquide arrive jusqu’aux racines des plantes. Il ne faut jamais attendre qu’une plante fane pour lui apporter de l’eau. Quand les feuilles pendent lamentablement, il est parfois trop tard pour redonner vigueur à un végétal parce que certaines racines et radicelles ont déjà été anéanties par la sécheresse du sol.

Quelle eau utiliser ?

Nous ne pouvons plus nous permettre de ne compter que sur l’eau de ville pour arroser le jardin, ce serait une incivilité notoire. Tout un chacun doit mettre en place un système de récupération de l’eau de pluie. L’eau récupérée des toitures (maison, garage, abri de jardin et serre…) sera utilisée en priorité pour abreuver les plantes, du potager aux massifs fleuris. Et puis, on ne le répétera jamais assez, il est indispensable de pailler le sol pour limiter l’évaporation et donc réduire la consommation d’eau.

