L’intelligence émotionnelle: une aptitude à développer

Il s’agit en fait de notre capacité à reconnaître, comprendre et maîtriser nos propres émotions et à composer avec celles des autres.

"Nous sommes tous traversés par des émotions", explique Stéphanie de Schaetzen, orthophoniste spécialisée dans la prise en charge psychoéducative des troubles d’apprentissage et co-autrice du guide L’intelligence émotionnelle en pratique. "Quand j’étais petite, et je pense que je ne suis pas la seule, on me disait que je devais me contrôler. Ce n’est que bien plus tard que j’ai compris qu’aucune émotion n’était dangereuse. Elles agissent comme une boussole qui nous guide dans la vie."

Accueillir les émotions et les comprendre

La peur nous permet ainsi de reculer, la joie d’avancer, la colère de nous mettre en mouvement, de nous pousser, tandis que la tristesse nous indique qu’il est temps de faire un break. "En bloquant ces émotions, on risque de somatiser. Il faut les accueillir, les comprendre pour pouvoir passer à autre chose. "

Certains possèdent naturellement ce type d’intelligence. D’autres, par contre, éprouvent un peu plus difficultés. Ce n’est pas grave, il suffit de s’entraîner ! Dans leur livre, Stéphanie de Schaetzen et la psychologue Valentine Anciaux donnent des conseils, des témoignages. Elles partagent leur expérience et proposent des exercices pratiques et des jeux. Les 12,13 et 14 juillet prochains, Valentine Anciaux donnera quant à elle une formation à Namur au cours de laquelle elle offre des outils pour développer son intelligence émotionnelle.

Un atout personnel et professionnel

Elles ont également mis sur pied un spectacle, intitulé J’irai au bout de mes rêves. Il n’y a pas de nouvelle date prévue pour l’instant mais Stéphanie et Valentine sont ouvertes aux propositions d’écoles, de centres culturels et autres (info@psychoeducation.be).

Car développer son intelligence émotionnelle peut être bénéfique à titre personnel et professionnel. "Au Québec, c’est très ancré dans la société. On sent d’ailleurs une énergie plus douce. Les enfants apprennent à l’école à identifier et comprendre leurs émotions et à tenir compte de celles de leur entourage. " Pas étonnant, venant d’un pays classé parmi ceux ayant les systèmes d’éducation les plus performants au monde.

L’intelligence émotionnelle en pratique, Valentine Anciaux, Stéphanie de Schaetzen, Éditions Mardaga, 208 p., 19,90 €

Les 5 dimensions de l’intelligence émotionnelle

1 La conscience de soi

"C’est comprendre comment on fonctionne. Identifier ses forces, ses compétences et ses vulnérabilités", explique Stéphanie de Schaetzen, co-autrice du livre L’intelligence émotionnelle en pratique. Développer sa conscience de soi, c’est chercher à savoir ce que nos émotions nous racontent.

2 La maîtrise de soi

Il s’agit de réagir de façon constructive aux émotions. "Une émotion désagréable est liée à quelque chose qui nous insatisfait. Ce peut être de la fatigue, une surcharge de travail, l’absence de relations sociales épanouissantes, etc." Plutôt que d’accabler les autres, l’idée est de prendre soin de ses besoins, seul.

3 L’automotivation

Dans la vie, c’est stimulant d’avoir des objectifs, ça nous fait vibrer. Mais on trouve parfois des obstacles sur notre route qui nous empêchent de les réaliser. "L’intelligence émotionnelle permet de mobiliser les émotions adéquates. Ça veut dire se dépasser mais aussi accepter de choisir l’abandon quand il le faut."

4 L’empathie

C’est notre capacité à comprendre les émotions des personnes qui nous entourent. Mais aussi à y réagir adéquatement. L’intelligence émotionnelle nous apprend à comprendre comment cette personne différente voit le monde et à accepter que différentes réalités puissent coexister.

5 Les aptitudes sociales

"Les relations interpersonnelles harmonieuses sont ce qui nous rend le plus heureux, selon une étude de l’université d’Harvard." Pour y arriver, on doit donc apprendre à vivre avec les autres. "Seul on va plus vite mais ensemble, on va plus loin ", résume Stéphanie de Schaetzen. C’est donc prendre soin de son humanité au service de l’humanité générale.