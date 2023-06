Découvrez tous les bienfaits du gingembre

Ses bienfaits sont liés à sa composition exceptionnelle: 90% d’eau, de nombreux glucides et fibres, du manganèse, du potassium, mais aussi une source importante de vitamine B9 (ainsi que des vitamines C, E, A, B1, B2, B3, B5 et B6 en plus faibles quantités). Le rhizome de la plante se distingue, par ailleurs, par sa teneur en sels minéraux et oligo-éléments, tels que le calcium, l’iode, le magnésium, le phosphore, le sodium, le zinc, le fer ainsi que plusieurs composés antioxydants puissants. De plus, la science se penche actuellement sur le potentiel anticancer du gingembre, notamment dans le cadre du traitement de la prostate.

Enfin, la plante est également connue pour brûler les graisses et stimuler le métabolisme. Attention, toutefois, si vous suivez un traitement anticoagulant car le gingembre fluidifie le sang (ce qui lui permet aussi d’améliorer la circulation et de détoxifier l’organisme).

Comment bien choisir son gingembre?

Le gingembre peut être consommé frais, confit, ou en poudre. Dans sa version fraiche, le mieux est d’opter pour des racines bio aux rhizomes lisses et non ridés) au parfum agréable. En cuisine, il suffit de le râper ou de le découper en fines lamelles pour assaisonner les plats ou jus de légumes. Quelle que soit sa forme, l’idéal est de favoriser une production bio exempte de produits chimiques. Par ailleurs, il est possible de réaliser des cures de gingembre plusieurs fois par année sous forme de compléments alimentaires.

Pourquoi associer gingembre et citron?

Le gingembre peut se consommer sous la forme d’une épice, mais aussi combinaison avec du jus de citron (sous forme de poudre ou de gingembre frais pressé). Cette célèbre association possède moult vertus: détoxification de l’organisme, purification du foie, santé de la peau, recouvrement de la voix après extinction, bienfaits minceur… Gingembre et citron peuvent également cohabiter dans l’assiette. Il suffit pour cela d’ajouter quelques gouttes de citron et du gingembre en poudre (ou en fines lamelles) à la vinaigrette d’une salade fraîche pour profiter des bienfaits associés de ces deux aliments.

Retrouvez nos recettes et nos infos culinaires sur Gourmandiz