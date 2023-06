Avant de prendre des vacances au loin, Marie et Simon retournent manger une fois encore chez Christophe et Catherine Pauly, une adresse qui s’est définitivement inscrite dans leurs meilleurs souvenirs.

Le Coq des Pauly fait briller l’étoile Michelin au ciel du Condroz depuis 2005. Il conjugue le travail d’un artisan ciseleur et l’art de recevoir, la gentillesse en prime, d’une maîtresse de maison enjouée. Au menu: des compositions de premier de classe servies dans la sérénité d’un cadre contemporain, des assiettes raffinées dans un chic paisible comme un sourire en coin.

Marie et Simon sont installés au calme, à l’attention. Les murs s’habillent, dans des jeux de tissus et de textures, en noir d’encre et ocre d’or. Trois photographies montrent le tilleul de Porcheresse, dans le soleil de l’été, les feuilles de l’automne et la neige des hivers.

La féra du lac Léman

Simon s’interroge sur la fresque furieusement colorée, et donc quand même drôlement décalée, qui en jette dans la cuisine et secoue un peu le décor. Marie apprécie le service prévenant mais pas amidonné pour un radis.

La première entrée est le plat-signature de Pauly: la langoustine du Guilvinec, en parfait équilibre entre le fumé de l’anguille, la fraîcheur du concombre, l’acidulé de la crème aigre, la rondeur du caviar.

Pour suivre: des asperges au barbecue, avec un bouillon de poule très réduit et une mousseline de pommes de terre enrichie de mimolette râpée. Troisième assiette: la féra d’Éric Jacquier, pêcheur-star du Léman qui fournit les plus grands étoilés et avec lequel Pauly est allé un soir déposer les filets sur un lac bousculé par l’orage.

Après le ris de veau au garam massala, voici une volaille de haut vol: le pigeonneau de la ferme de Racan, près de Tours, garni de morilles et de petits pois à la verveine. Le fromage est un comté 36 mois d’affinage cuisiné en mousseline, avec de la poire, des noisettes et des cèpes secs.

Au dessert: fraises, rhubarbe, hibiscus et lait fermenté. Parmi les mignardises et en plus du traditionnel bonbon glacé à la violette: une crème au beurre vanille-framboise dans deux biscuits ronds dentelés pour faire comme un petit Prince.

Entre graffiti, rébellion et poésie

Simon veut maintenant tout savoir sur la fresque qui claque de toutes ses couleurs dans les inox de la cuisine. Elle est l’œuvre de Jean Thomanne, inclassable artiste liégeois qui a aussi habillé la Kdoll, poupée bien en chair qui danse sur le gazon près de la terrasse. Bouillonnante, presque violente, entre graffiti, rébellion et poésie, elle dessine des visages fracassés, des têtes hirsutes aux yeux exorbités, sans se soucier des proportions et des équilibres. Elle écrit des mots qui clament: liberté, ose, émotion, ceci n’est pas une porte, ni avant ni après juste l’instant…

Ce relookage audacieux, apprécié par Marie, est un peu en décalage avec la sobriété de la maison. Il vient, si besoin en était, casser définitivement l’image d’une bonne auberge campagnarde. Il met encore davantage le décor en harmonie avec les assiettes créatives du chef, et parfois surprenantes elles aussi. Le Coq réussit ainsi à être une table branchée tout en restant bien installé dans ses champs.