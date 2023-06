Les 1er et 2 juillet, partout en Wallonie

Élevages bovins, ovins, porcins, avicoles ou encore caprins, mais aussi hélicicultures, autrucheries, apiculture et fleuristerie comestible… Ce week-end, 55 fermes wallonnes ouvrent gratuitement leurs portes pour faire découvrir les coulisses du monde agricole, ses acteurs, ses techniques et ses produits.

À bord d’une remorque, à dos d’âne, en cuistax ou simplement à pied, les éleveurs et cultivateurs guident les curieux dans leurs champs, leurs ateliers, leurs potagers, leurs étables.

Outre les traditionnels visites et marchés fermiers, le programme propose de la maréchalerie dans l’asinerie de Habay-la-Vieille, 200 variétés de courges à Ohey, du triage d’asperges à Berloz, la découverte d’une meunerie à Vaux-sur-Sûre, etc. L’occasion également de déguster, au cours des visites, mille et une saveurs de 300 produits fermiers, locaux et de terroir.

2 Au bord de l’eau

Les 1er et 2 juillet, La Louvière, Canal du Centre historique

Cocktail détonant de culture, de plaisir et de nature "Le Week-end au Bord de l’eau" donne rendez-vous avec de nombreux créateurs et saveurs. Articulées autour du thème de l’insolite, les animations veulent surprendre petits et grands. À bord d’une péniche, le public embarque pour une croisière spectaculaire en compagnie de danseurs, acrobates, musiciens, comédiens…

Au village culturel, on se laisse émerveiller par des échassiers, funambules, saxophonistes, rockeuses, jongleurs, clowns, marionnettes, et par un spectacle qui transporte le public dans l’ambiance festive d’une fête foraine du début du XIXe siècle. L’événement estival majeur de la région s’installe le long du Canal du Centre historique et ses berges, un site de toute beauté, classé au patrimoine de l’Unesco.

3 Bataille de Waterloo

Les 1er et 2 juillet, dès 10h, Genappe et Braine-l’Alleud

Bivouacs, attaque de la Ferme d’Hougoumont, reconstitution de combats et de village civil… Bon de 208 ans dans le passé, le week-end historique Waterloo 1815 fait revivre la dernière bataille de Napoléon à Waterloo et ses environs. Des dizaines de reconstituteurs passionnés prennent part à cette renommée reconstitution, avec en apogée, la grande bataille, samedi soir et dimanche matin.

4 Les Tchafornis

Les 1er et 2 juillet, Engis, Parc des Tchafornis

Dédié aux arts de la rue, le festival "Les Tchafornis" s’installe dans un coin de verdure, avec ses trapézistes, clowns, acrobates et jongleurs. Les spectateurs de tous âges et de tous horizons entrent dans l’étrange univers des troubadours et saltimbanques, découvrent des démonstrations de haut vol, des numéros uniques et des spectacles étonnants.

5 Louvain-la-Plage

Du 29 juin au 30 juillet, Grand-Place à Louvain-la-Neuve

Avec ses 350 tonnes de sable fin, ses palmiers et sa centaine de transats, la cité universitaire va se parer de ses habits d’été, comme c’est le cas depuis 15 ans. Louvain-la-Plage offre une panoplie d’animations estivales: cuistax, mur d’escalade, yoga, badminton, fleurs en papier, contes et éveil musical, escrime, street art, atelier de cerf-volant, etc.

6 Renaissance

Le 1er juillet de 12h à 20h, Bruxelles, quartier du Sablon

Le retour à la Renaissance. Après son grand cortège, les festivités de l’Ommegang se prolongent jusqu’au 1er juillet avec un village Renaissance, animé de reconstitutions, de joutes équestres et de son célèbre concours des arbalétriers. Sur place, des artisans vivant comme à l’époque livrent les secrets de leur métier tels que la fonction de chirurgien, de barbier et le travail de forge et de ferronnerie.

7 Cinéma plein air

Du 1er juillet au 2 septembre à 22h30, Liège, Cinéma Sauvenière

La saison des cinémas en plein air est de retour, avec ses airs de vacances dans le sud. Chaque samedi d’été, à la nuit tombée, l’écran géant de la cour de la Brasserie Sauvenière projette un long-métrage dans une ambiance intime et conviviale. Au menu: du culte, du fun, du bizarre, du décalé… Des projections gratuites, et protégées en cas de mauvais temps.

Le week-end prochain (8 & 9 août)

Verviers médiéval

Les 8 et 9 juillet de 11h à 18h, Petit-Rechain, Domaine des Tourelles

Combats d’épée, spectacles en armure, cracheur de feu, archerie, marché artisanal, danses et chants de troubadours et ménestrels… Tous les ingrédients d’une grande fête médiévale sont réunis au "Fil de l’épée" à Verviers, où 150 figurants et une dizaine de compagnies nous immergent au Moyen Âge.

Contes à Chiny

Du 7 au 9 juillet, Chiny et alentours

Contes musicaux, contes historiques, contes à vélo, balades-contes… Les histoires et légendes vont se chuchoter et surprendre dans le petit village de Chiny. Au menu du "Festival interculturel du Conte", de nombreuses séances de contes, en extérieur et en pleine nature pour la plupart… Des spectacles-contes s’adressant aux adultes, aux enfants.

Bières estivales

Les 7, 8 et 9 juillet, Namur, Esplanade de la Citadelle

Dans un espace animé de jeux pour petits et grands, de concours, de folklore wallon (dont les célèbres Molons), de concerts et de restaurations de produits locaux… plus de 80 bières belges issues d’un panel de brasseries locales ou régionales seront à découvrir dans le cadre de la première édition du "Festival de la Bière Belge", le "Barnabeer Estival".