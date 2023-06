Comment porter les couleurs néon, la tendance mode de cet été

Le rose Barbie s’était déjà immiscé dans les collections couture et certaines de nos garde-robes, il n’a guère fallu beaucoup de temps pour que les autres teintes des célèbres Stabilo suivent… Vert pomme, jaune citron, orange carotte, bleu électrique, etc., sont également de la partie pour la belle saison. On veut des couleurs, oui, et en version flamboyante évidemment, pour des looks dynamités qui sont bien loin de passer inaperçus.

Aérobic et pop music

Principalement adoptées et remises au goût du jour par les influenceuses, ces couleurs ne sont pas neuves… Loin de là ! C’est dans les années 80 que ces teintes sont apparues dans l’univers de la mode pour la première fois. En pleine crise, le monde semble avoir besoin de davantage de gaieté et de joie au quotidien.

Si ces couleurs acidulées sont d’abord associées au streetwear, et aux séances d’aérobic qui font fureur à l’époque, très vite, les plus grandes stars de la pop, Cindy Lauper et Madonna en tête, se les approprient. Il n’en fallait pas plus pour lancer la tendance. Tendance qui revient désormais sur les devants de la scène pour le plus grand bonheur des nostalgiques des eighties.

Teintes complexes

Les tendances mode oscillent entre deux camps très opposés cet été au niveau des couleurs. Avec d’une part, des couleurs douces et tendres qui subliment toutes les carnations et s’adaptent à tous les styles. Et d’autre part, les couleurs néon… Qui, soyons honnêtes, ne siéent malheureusement pas à grand monde.

Si les teintes flashy mettent particulièrement en valeur les peaux mates et foncées, pour peu qu’on ose les assumer, elles ont la fâcheuse tendance de donner un air malade, teint verdâtre en prime, aux peaux claires. Et donc seul un bronzage prononcé, obtenu sous haute protection bien sûr, permettra aux blondes et aux rousses, par exemple, de s’approprier à leur tour ces teintes Stabilo. Et encore… pas forcément toutes.

Zéro discrétion

Au-delà de leur difficile adaptation aux différentes carnations, les teintes néon sont aussi… peu discrètes, pour ne pas dire extrêmement voyantes. Ce qui rend d’autant plus compliquée la tâche de les porter. Pour adopter la tendance, il faudra donc nécessairement accepter que les regards se tournent sur vous à chaque passage. Sauf si vous décidez de ne les intégrer qu’en petites touches à vos tenues…