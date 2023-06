Tomates en pagaille: onze variétés pour changer

Les tomates, on adore, surtout quand elles ont mûri au soleil et qu’elles sont charnues et pleines de goût. L’été, c’est festival. La saison en apporte de multiples variétés qui sont loin d’avoir les mêmes saveurs, les mêmes couleurs et le même croquant. Voici quelques-unes des variétés que l’on peut acheter (et cultiver) en Belgique.