Catherine Delwiche (64 ans, Saint-Servais) est une ancienne professeure de langues aujourd’hui en pré-retraite. En 2019, en plein Covid, elle a découvert un mode de vacances différent. Son vélo, des sacoches à l’avant et à l’arrière, une tente et le strict nécessaire pour vivre en autonomie. Une carte, un objectif et en avant l’aventure…

"La première année, je suis partie de chez moi vers l’Espagne, se souvient-elle. Trois mois sur les routes, en deux fois. Environ 4 000 kilomètres parcourus. J’ai adoré. Partir comme cela, c’était comme une thérapie. Pas de pression, rouler, rencontrer des gens, voir de nouvelles choses…"

"On m’offre de l’eau, des fruits, des légumes…"

Pour ses nuits, notre routarde explique n’avoir jamais eu de souci. "Le premier choix est évidemment le camping, confie-t-elle. Si j’en vois un en fin d’étape, je m’y arrête. Sinon, je trouve toujours un jardin accueillant, quelqu’un qui me propose d’y planter ma tente. Franchement, j’ai toujours trouvé un endroit pour dormir. Parfois, cela m’a permis de faire des rencontres extraordinaires. On me propose toujours de l’eau, des fruits et légumes des jardins…"

"En Espagne, je me suis retrouvée un jour dans un vieux monastère où les sœurs accueillaient des sans-abri. En Belgique, j’ai dormi dans une ferme avec des arracheuses de patates venant de Pologne, de Roumanie et de Hongrie. Elles étaient aux petits soins avec moi. Cette façon de faire est très riche. Elle m’a en tout cas permis de rencontrer des gens avec des parcours de vie extraordinaires. J’apprends plein de choses…"

La sécurité ? Jamais de problème rencontré, alors qu’elle a déjà sillonné pas mal de routes par chez nous, en France, en Allemagne, en Hollande ou encore en Espagne. "En fait, le plus dangereux, c’est les routes, constate-t-elle, sans surprise. En Belgique, surtout en Wallonie, il faut être suicidaire tant le partage des voies avec les automobilistes n’existe pas, contrairement à ce qui se fait en Flandre ou aux Pays-Bas."

Manque d’accessibilité des trains

Outre l’état des routes, Catherine Delwiche regrette encore un autre aspect de ce "mode de vie nomade": le manque d’accessibilité des trains pour des voyageurs comme elle. "C’est très difficile, limite impossible, de trouver des trains qui peuvent m’accueillir avec mon vélo, soupire-t-elle. Il faut avoir un pliable. Mais moi, ce n’est pas du tout le cas. C’est dommage car cela me permettrait de visiter d’autres pays, plus éloignés. Les bus ? Rares sont les pays dotés de"racks"pouvant charger mon"deux-roues"et ses sacoches…"