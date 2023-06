Deux ou trois jours après nous avoir expliqué leur démarche, Sylvie et Jeff, jeunes quinquagénaires de Beaufays, s’apprêtaient à repartir à l’aventure durant un mois. Direction l’Albanie, via le Monténégro. Un mois d’immersion totale, à la recherche de spots isolés, avec leur tente posée sur la galerie de toit de leur 4X4.

"Plus jeune, c’était très souvent des vacances sac au dos, à pied, en bus, nous explique Jeff. Nous dormions en camping, chez l’habitant. Nous étions des routards et on adorait cela. Plus tard, à l’occasion d’un séjour en Afrique noire, nous avons découvert cette nouvelle possibilité d’évasion, la tente sur le toit. En plein milieu du bush, c’était le mieux pour des questions de sécurité. Nous étions à l’abri d’éventuelles visites d’animaux sauvages…"

Prendre de la hauteur et échapper aux insectes rampants

Essayer, c’était adopter ce mode de voyage. L’année suivante, ils retournaient au Botswana. Et depuis, chaque année, les visites se font comme cela. "Back to the roots" (retour aux sources, en français). L’aventure et l’exotisme. Très souvent en Europe (Péloponnèse, Pyrénées, Italie…). Parfois en Afrique.

"Ce qui nous attire, c’est vraiment d’aller là où très peu de monde va, reprend Sylvie. Avec le 4X4, on peut prendre des petites pistes peu praticables pour d’autres voitures et se retrouver dans un coin désert, avec vue sur la mer ou sur un autre spot. Une fois installés, nous montons la tente et on savoure. C’est un vrai sentiment de liberté."

L’intérêt de la tente sur le toit plutôt qu’au sol ? "C’est surtout le fait d’être en hauteur. On a une plus belle vue et c’est parfois plus sécurisant par rapport aux animaux, dont les insectes rampants… L’inconvénient ? Disons que si on décide de rester 3 ou 4 jours au même endroit, il faut chaque fois démonter, puis remonter la tente. Dans un camping plus traditionnel, vous la laissez fermée le matin et vous la retrouvez le soir…"

Galerie ou barres de toit obligatoires

Le prix aussi, peut rebuter certains. Aujourd’hui, il faut compter de 800 à quelque 5 000 euros, suivant les modèles de tentes à placer sur le toit. Question pratique, votre voiture doit tout de même être assez solide pour accueillir la tente (majoritairement 2 personnes) + ses occupants, et doit pouvoir accueillir une galerie ou des barres de toit.

Enfin, si tous les campings acceptent de vous accueillir par chez nous, il ne faut pas oublier la législation du pays où vous comptez aller. La plupart du temps, le camping sauvage n’a pas la cote et est interdit. À bon entendeur…