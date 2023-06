En bivouac, apprenez à cuisiner comme des chefs

Une philosophie

Taboulé banane, boîte de sardine flambée sur la plage, tiramisu aux baies de sureau. Aussi amusantes qu’inspirantes, leur cinquantaine de recettes respectent la philosophie du bivouac: simplicité, poésie et terroir. Elles s’imprègnent des rencontres auprès de producteurs locaux (fromager, boulanger, maraîcher), au départ d’un budget non-extensible, avec un temps de 20 minutes de préparation et cuisson comprises, et des ravitaillements prévus pour 3 jours d’autonomie.

Les essentiels

Pour minimiser l’encombrement du matériel et la vaisselle à laver, une bonne "popote", idéalement choisie en aluminium anodisé avec un couvercle servant d’assiette est l’objet indispensable. Un bon couteau opinel, une bouteille de gaz 450 g (pour jusqu’à 2 semaines d’autonomie), une spatule à raclette en bois et un savon naturel sont les essentiels. Petite astuce en cas d’oubli du dernier: du marc de café ou du sable peuvent dégraisser un plat sale.

Et dans le garde-manger, sans glacière ? Des ingrédients secs, qui, en plus d’être peu encombrants, se révèlent être les alliés des randonneurs-sportifs. Certains ne nécessitent pas de cuisson, d’autres se réhydratent dans l’eau froide, ou se cuisent rapidement à l’eau bouillante. Polenta, semoule, lentilles (réduites en farine, pour une cuisson plus rapide), fruits secs, tomates et champignons séchés, oléagineux (en pâte, par exemple, pour les décliner à l’infini dans les recettes).

Et pour améliorer le goût, l’ajout d’un peu d’aliments frais relèvera les plats les plus fades. On pense alors à la cueillette de plantes sauvages: ail des ours, champignons, thym serpolet. Pour un petit plat des plus réconfortants !

"Bivouac & bonne tambouille. Recettes de randonnée", de Caroline Decque & Jean-Julien Portier, éd. Ulmer, 127 p., 15,90 €

Trois idées de recettes

1 Poivrons à la polenta

Faciles à remplir et à tenir en main, les poivrons servent de contenants croquants !

Dans un poêlon, porter 1 L d’eau salée à ébullition. À feu moyen, verser 1/3 de la polenta et mélanger immédiatement à la fourchette. Ajouter les 2/3 de la polenta restante et continuer à mélanger. Enfin, ajouter les tomates séchées et le fromage. Poursuivre la cuisson jusqu’à obtenir un mélange onctueux. Servir la polenta chaude, répartie dans les poivrons coupés dans la longueur et épépinés.

2 Boulettes d’énergie du nomade

Sans cuisson ni mixeur, ces "energy balls" sont des collations saines, idéales avant, pendant ou après un effort. Pour une quarantaine de boulettes.

Au préalable, tremper les dattes dans un fond d’eau pour les ramollir. Puis les hacher. Hacher également les noix, grossièrement. Mélanger la purée d’oléagineux, et si nécessaire, la faire fondre dans le poêlon avec un fond d’eau. Mélanger tous les ingrédients, et former de petites boulettes. C’est prêt !

3 "Beef jerky"

Condensé de protéines, le "Beef Jerky" est un snack de bœuf séché, très consommé au Canada et aux États-Unis. Il est nutritionnellement très bon pour la randonnée, et pratique à transporter, car il est peu encombrant et se conserve longtemps. Coûteux en boucherie, il peut être préparé au préalable chez soi.

Découper la viande en fines lamelles. La faire mariner dans le mélange de marinade durant 1h au réfrigérateur. Placer au déshydrateur, pendant 8 heures à 74 °C, ou au four entre 60 et 80 °C sur la grille du bas pendant 4 heures. Retourner à mi-cuisson. À emporter dans une boîte en métal hermétique, à température ambiante.