Le retour à la nature, le Covid, la crise économique…: beaucoup de facteurs expliquent le regain d’intérêt pour les vacances sous tente, que ce soit en camping ou en itinérance. C’est sain et pas cher. Souvent dépaysant. Maintenant, pour les nouveaux adeptes, il faut bien choisir sa "maison temporaire".

"Les deux premiers critères à prendre en compte sont la capacité et l’usage, nous explique Guillaume, spécialiste"randonnée"au Décathlon de Namur (Loyers). On partira d’une tente solo pour aller jusqu’à la tente valable pour 12 personnes. Tout cela est modulable. Vous pouvez par exemple décider de privilégier l’espace vie à l’aspect couchage. Il existe également des modèles qui permettent la"connexion" de deux tentes. L’autre critère qui vient alors est l’usage. Si vous restez au camping tout le séjour, vous privilégierez sans doute le confort, alors que si c’est pour de l’itinérance sac au dos, vous ferez plus attention au poids et à sa facilité de montage/démontage…"

Arceaux gonflables ou pas

Au sujet de cet aspect "facilité de manipulation", on peut évoquer la distinction entre tente à arceaux normaux et tente à arceaux gonflables. Ces dernières, que l’on ne trouve pas dans toutes les marques, ne sont généralement valables qu’à partir d’une capacité de 4 personnes. "On prend 15 à 20 minutes pour en monter une seule, alors qu’il faut généralement plus du double de temps et l’aide de quelqu’un pour une traditionnelle. On étale le tout à terre, on gonfle avec une pompe électrique et il n’y a plus qu’à mettre les sardines (piquets de tente) et les tendeurs, reprend notre interlocuteur. Maintenant, cela coûte un peu plus cher et cela prend plus de place."

Le confort et les possibilités de rangement devront alors être pris en considération. Vérifiez bien les dimensions des espaces de vie (chambre notamment) pour ne pas avoir de mauvaises surprises, que ce soit en hauteur ou au niveau du sol pour disposer vos matelas.

De quelques dizaines d’euros à près d’un millier

Enfin, évidemment, le prix, qui est principalement fonction des matériaux utilisés et de la qualité des finitions. "Chez nous, cela peut aller de 35 à 120 euros pour une 2 places de camping, termine notre spécialiste Décathlon. Pour les 4 personnes, soit celles que l’on vend le plus, cela va de 110 à +/– 300. Et pour une 8.4, c’est-à-dire pour 8 personnes réparties en 4 chambres, avec arceaux gonflables, on est à 850 euros…"

Surtout, faites-la bien sécher

Une tente, cela s’entretient. Ce sont souvent des produits faits pour durer, d’ailleurs couverts par une garantie de 2, voire 3 ans. N’hésitez d’ailleurs jamais à la ramener auprès de votre vendeur dès que vous constatez un souci, pour éviter que les dégâts ne s’étendent. Voici quelques conseils d’usage, histoire qu’elle remplisse au mieux, et le plus longtemps possible, son rôle:

Humidité. Il est primordial de conserver une tente au sec. Si, après une dernière journée de vacances humide, vous devez la remballer mouillée, faites-la directement sécher à votre retour à la maison. Sinon, bonjour les moisissures.

Aération. Il est important de toujours bien aérer. Pourquoi ? Pour éviter un maximum les chocs thermiques et donc de provoquer de la condensation à l’intérieur. Ouvrez donc tout ce que vous pouvez laisser ouvert sans que cela vous fasse mourir de froid.

Imperméabilité. Si jamais vous constatez après quelques années un manque d’imperméabilité de votre tente, sachez qu’il existe des produits imperméabilisants, un peu dans le genre de ceux que l’on retrouve pour les vestes de type Gore-tex.

Fresh & Black. Certaines tentes utilisent un tissu spécial pour les rendre à la fois plus fraîches et plus sombres, histoire de rendre le sommeil plus facile et plus réparateur. Dans la gamme Décathlon, par exemple, elles sont répertoriées sous le label "Fresh & black".

À chaque type ses caractéristiques

Abi l’inventeur

Derrière la fameuse tente "2 secondes" se cache en fait un… Touareg, né en 1971 en plein milieu du désert: Abderrahman El Elaammari. Après avoir étudié l’électrotechnique puis la littérature arabe à Marrakech, il est arrivé en France, près du Mont Blanc, pour travailler comme chef prototypiste chez Décathlon. C’est lui qui a créé en 2005 cet immense succès pour la marque Quechua, du groupe Décathlon. Au départ conçue pour 2 personnes, on la trouve aujourd’hui pour 3, voire 4.

2,3 ou 4 saisons

Les tentes peuvent également être classées suivant leur "saisonnalité", qui définit la résistance de la tente (imperméabilité et solidité des matériaux). Une "deux saisons" sera utilisée de la fin du printemps au début de l’automne. La "trois saisons" (printemps, été, automne) sera capable de vous tenir à l’abri en cas de mauvais temps. À utiliser pour de l’itinérance en montagne surtout. Enfin, une tente "quatre saisons" a pour vocation de résister à tout, partout.

Trekking

Entre la tente de camping et celle de trekking, il existe plusieurs différences. Les concepteurs d’une tente utilisée pour de l’itinérance en montagne (ou ailleurs) doivent utiliser des matériaux plus légers et souvent plus résistants. Cela justifie déjà un prix bien plus élevé (autour des 300 euros pour une tente deux personnes). Il existe aussi des modèles de trekking pour une personne, genre "tunnel", qui offrent très peu de prise au vent, ainsi que des "4 personnes" pesant un peu moins de 4 kg.