L’Échappée belge: de Nantes au Mont-Saint-Michel à vélo

Adrien Joveneau emmène dans sa roue Stéphanie Blanchoud. L’actrice belgo-suisse, née en 1981 à Bruxelles, a joué dans de nombreux films et séries et elle incarne notamment Chloé Muller dans la série Ennemi Public, produite par la RTBF. Au théâtre également, Stéphanie Blanchoud est auteure et metteuse en scène. Elle consacre enfin le reste de son planning – déjà bien chargé – à la chanson, avec trois albums, dont le dernier, Ritournelle, est sorti en 2021.

En Bretagne, elle a redécouvert avec émotion une région qu’elle connaissait très bien: "C’était un retour dans mon enfance et même ma petite enfance puisque je venais beaucoup entre mes 2 et mes 14 ans à Dinard". Stéphanie Blanchoud sera pourtant "surprise d’heure en heure" dans cette 5e Échappée belge de la saison: "Je ne pensais pas découvrir autant de chose en si peu de temps ! ".

Un parcours ouvert à tous

Nantes, point de départ de cette "traversée moderne d’un vieux pays" est à cinq heures en train de Bruxelles, via une nouvelle liaison directe. De là, il est facilement possible de louer un vélo en arrivant en ville (via Paulette Bike ou Abicyclette voyage). Une fois fait le tour d’une ville en pleine renaissance (lire ci-contre), une voie balisée de près de 500 kilomètres, accessible et réalisable en une dizaine de jours s’offre aux cyclotouristes.

On remonte d’abord l’estuaire de la Loire, où l’on pourra admirer une trentaine d’œuvres d’art contemporain en plein air. Cap vers le nord ensuite où l’on profitera du calme de la verdoyante vallée de la Vilaine, passant notamment par Redon et Rennes et atteignant finalement le Mont-Saint-Michel en remontant le canal d’Ille-et-Rance. Et si on fatigue ? Le parcours est connecté à de nombreuses gares, histoire de souffler.

Nantes, voyage en enfance

Comment commencer un voyage si ce n’est par la ville de naissance de Jules Verne, un romancier qui a fait rêver des milliers de voyageurs en herbe partout dans le monde ? Autrefois boudée par les touristes qui filaient vers la côte, Nantes est aujourd’hui une ville où s’arrêter est devenu indispensable.

En sortant de la gare, fraîchement rénovée, un arrêt au jardin des plantes permettra de s’aérer l’esprit. Pour visiter la ville ensuite, rien de plus simple: il n’y a qu’à suivre une ligne verte qui amènera aux principaux monuments de la ville: le Château des Ducs de Bretagne et son musée d’histoire ou les galeries du Passage Pommeraye, sur plusieurs étages, qui sont un peu les cousines des galeries Saint-Hubert bruxelloises.

Mais Nantes offre aussi un autre visage: celui d’une ville qui a su orienter son passé industriel vers une offre culturelle variée. La biscuiterie Lu est par exemple reconvertie en une scène nationale. Ce n’est encore rien en comparaison avec l’île Beaulieu. L’ancien centre industriel de la ville a été réaménagé en un vaste espace à vivre. Au-delà des cantines, et œuvres d’art en tous genres, un éléphant mécanique grandeur nature attire les regards, et on embarque sur son dos pour une escapade en enfance.

Et si cela ne suffit pas, un carrousel marin à trois niveaux accentuera la plongée. Cet été, Nantes organise en outre une exposition géante dans ses murs, où des œuvres d’une centaine d’artistes, dont des Belges, seront exposées dans l’espace public. Le programme est à retrouver sur levoyageanantes.fr.

La côte altantique, c’est du sport

L’estuaire de la Loire remonté, un arrêt à Saint-Brévin-les-Pins s’impose et permettra d’admirer le Serpent d’Océan, une œuvre signée Huang Yong Ping. De là, on traverse le fleuve pour arriver à Saint-Nazaire. Dans le centre, impossible de manquer l’ancienne base sous-marine, témoin de la Seconde Guerre mondiale, reconvertie en musée. Un autre visage de la ville s’offre cependant au visiteur qui longe la côte.

Il y a d’abord le quartier de La Havane, le seul préservé par la guerre, et ses quelques très riches résidences qui en font le charme. Profitez encore de cette magnifique promenade – très fréquentée par les piétons et cyclistes – et vous apercevrez les premières pêcheries.

Ces cabanes de pêcheurs et leur grand filet suspendu, que vous pouvez louer un après-midi, se distinguent par leur majestueuse silhouette noire dans le bleu de l’océan. Quelques dizaines de coups de pédales plus tard, vous voilà dans la magnifique baie de La Baule.

Au-delà de la beauté et de la longueur de la plage, ce qui a fait l’attrait du lieu, pour Ingrid Perrais, porte-parole de l’office de tourisme "c’est la possibilité de s’essayer à tous les sports nautiques, la mer étant encore assez calme". Cela explique sans doute pourquoi Adrien et Stéphanie embarquent en catamaran.

Pause dans une école unique

C’est sans doute une des plus belles surprises qu’ont eu les aventuriers du Beau Vélo. Peu après La Baule, à Mesquer, ils se sont arrêtés dans un concert de scies mécaniques et de marteaux et ont trouvé une école pas comme les autres: un atelier de charpente marine. Elle est l’œuvre de Mike, originaire des États-Unis. Il y a appris le métier de charpentier de marine et a ensuite ouvert l’école Skoll Armor, une des seules en France dans le domaine.

La formation attire des personnes de 25 à 26 ans en moyenne, presque pour moitié des femmes, qui travaillent le bois afin de construire des barques traditionnelles. Grégory, ancien chocolatier dans le sud-ouest de la France, ne se voyait pas continuer son métier et s’est par exemple "retrouvé" dans cette nouvelle activité.

À l’issue de la formation, il envisage de la parfaire encore en voyageant en Europe du nord. Dans la salle principale, trois barques de pêcheur sont en préparation, selon trois techniques de fabrication: une basque, une française et une américaine. Elles sont presque terminées: la construction commence en septembre et dure tout au long de l’année scolaire.

Après l’effort, le réconfort, dans une salle à manger millénaire

C’est au Mont-Saint-Michel que se termine cette Échappée belge. Après avoir avalé près de 500 kilomètres, Adrien et Stéphanie ont été accueillis à la fin de leur périple par Michel Larcher. Artisan crêpier mais surtout chef étoilé, il a exporté la galette et le cidre bretons au Japon avant de revenir en France ouvrir un restaurant en Bretagne et tient maintenant une trentaine d’enseignes dans toute la France.

Pour nos aventuriers, le chef a concocté une galette de haute volée: faite avec du sarrasin récolté en Bretagne, elle est recouverte d’une purée d’artichaut – le légume roi de la région – et de moules fraîches et charnues.

Stéphanie Blanchoud s’est alors souvenue aller à la crêperie durant ses vacances de jeunesse quand Adrien Joveneau est resté admiratif de la "salle à manger millénaire" dans laquelle il se trouve, juste en face du majestueux Mont-Saint-Michel.

"Le Mont date d’il y a environ 1 300 ans, et on fête justement cette année les 1 000 ans de la reconstruction de l’église abbatiale" explique Jacques Bono, le maire de la commune de 33 habitants, dont une bonne moitié de moines et moniales. L’église abbatiale, c’est cette flèche qui donne une silhouette unique, entre terre et mer, au Mont qui est le monument le plus visité de France en dehors de Paris.

En quittant les longues étendues de sable de la côte, on arrive dans une Bretagne bien plus verte. Aux environs de Redon, à Fégréac, on peut apercevoir une drôle de structure en bois, à quelques mètres de la route. Un conseil: faites le détour. Dans une ancienne carrière, vous trouverez une scène de théâtre construite avec les moyens du bord en plein air.

L’histoire est belle: c’est l’idée de vieux amis, anciens compagnons de scène, qui décident de revaloriser un endroit à l’abandon bien connu dans leur jeunesse, pour en faire une scène de théâtre, s’appuyant notamment sur une centaine de bénévoles. Si vous passez la nuit, renseignez-vous pour assister au spectacle, un repas vous sera également servi à la fin de la représentation.

De passage de jour, contentez-vous d’admirer ce très bel écrin de nature. En haut de la carrière, ce qui a attiré votre attention est un belvédère conçu en 2014 par l’artiste Nicolas Polissky et érigé par les volontaires. Après une petite grimpette, vous aurez droit à un superbe panorama, entre prairies, champs de blé, villages, rivières et canaux.

L’Échappée belge en Bretagne, ce dimanche à 13h30 sur La Une et 13h sur Vivacité.

