De plus en plus d'entreprises "dog friendly" en Belgique : cela augmente le bien-être au travail

L’étude souligne les points qui peuvent expliquer ces chiffres : deux tiers des Belges interrogés qui travaillent déjà dans un bureau acceptant les chiens affirment être plus heureux quand les canins sont à leurs côtés. Un tiers estime même qu’un travailleur devrait être en droit d’amener son chien au bureau. Un tiers toujours estime qu’un cadre de travail favorable influencerait leur choix d’un nouvel employeur. Les entreprises qui souhaitent attirer et conserver leurs employés ont donc à leur disposition un nouvel outil pour cela.

Pour le psychologue Herman Konings, il n’y a rien “d’illogique” à cela : “Les chiens ont un impact positif sur notre bien-être car ils stimulent la production de substances neurochimiques telles que l’endorphine, la dopamine et l’ocytocine dans notre cerveau. Et cela nous rend heureux”.

L’étude souligne également que la présence de nos compagnons à 4 pattes réduit le stress, améliore la motivation, stimule la mobilité et crée généralement une meilleure ambiance de travail.

Pour Joni Delanoeije, chercheuse à la KU Leuven dans le domaine des relations entre l’homme et l’animal, “le lien entre les humains et les chiens est en effet unique et peut contribuer à notre bien-être mental et physique de diverses manières, non seulement chez les propriétaires de chiens, mais aussi chez les personnes qui n’ont pas d’ani maux de compagnie. Les chiens peuvent par exemple déclencher des interactions spontanées entre personnes et donc faciliter les contacts”.

L’idée est belle, mais elle demande tout de même un poil d’organisation.