Une sélection d’applications smartphone pour fans de bijoux

La mode ne fait évidemment pas exception. Instagram et TikTok sont particulièrement prisés par les fashionistas qui scrutent les looks des influenceuses, ces gourous 2.0. Rien n’est plus efficace pour donner envie d’acheter un vêtement que de le voir porté.

Parallèlement aux réseaux classiques, d’autres plateformes, applis ou réseaux sociaux spécialement dédiés à la mode ont vu le jour. On pense évidemment à Vinted, l’application qui permet de vendre et d’acheter des vêtements et accessoires en seconde main. Mais il en existe d’autres qui ont pour vocation de réunir des passionnés. Une nouvelle vient d’apparaître dans le paysage. Elle s’appelle Bichic (contraction de bijou et chic), elle a été créée par un Belge et elle s’adresse, vous l’aurez deviné, aux amateurs de bijoux.

Un lieu d’échange pour passionnés

"Les réseaux sociaux classiques mélangent beaucoup de contenus différents, on s’y perd parfois, explique le créateur. Je voulais donc créer un lieu où les passionnés de bijoux pourraient partager leurs coups de cœur et découvrir les tendances."

Lancée il y a un mois, Bichic rassemble plus de 500 créateurs, des grandes enseignes comme des artisans. Les utilisateurs postent des photos, commentent celles des autres. L’application permet aussi de demander conseil quand on veut transformer un bijou et d’avoir des avis d’experts. "Cela permet aux joailliers de valoriser leur travail sans être perdus dans la masse des réseaux sociaux classiques."

De nouvelles fonctions en développement

Pour l’instant Bichic en est encore à ses débuts. "Il a fallu beaucoup de travail pour lancer l’application. Il faut les accords de Google et Apple qui vérifient la sécurité du code, les paramètres de confidentialité, les conditions d’utilisation, etc. avant de pouvoir la mettre à disposition." Mais son créateur pense déjà aux développements futurs: la possibilité de publier des vidéos et celle de vendre et d’échanger des bijoux et accessoires (sacs, ceintures, chaussures, parfums).

Ds bijoux belges

Les amateurs de bijoux à la recherche de nouvelles tendances peuvent trouver leur bonheur sur les réseaux sociaux comme Bichic, sur Instagram ou TikTok. Ils ont alors sous la main tout ce qui se fait en matière de bagues, bracelets et autres colliers. Mais pour ceux qui cherchent à acheter local, il existe aussi des plateformes spécialisées.

Le site Les e-shops belges se présente ainsi comme "un annuaire de boutiques en ligne 100% belges". On y trouve de tout: alimentation, déco, loisirs créatifs, formations et cours, produits de beauté, vêtements et bijoux. L’occasion de découvrir une cinquantaine de créateurs et créatrices répartis aux quatre coins de la Belgique.

Dans le même esprit, la plateforme J’achète belge regroupe des créations et produis belges. De quoi redécorer votre intérieur, garnir votre garde-robe, enrichir votre bibliothèque, votre playlist et dénicher la perle rare parmi plus de 400 créateurs et créatrices de bijoux.

D’autres applications mode

Vous connaissez certainement Vinted, l’application qui permet de vendre et d’acheter des vêtements de seconde main. Dans le domaine de la mode, des bijoux et accessoires, il existe évidemment d’autres bons plans à télécharger sur votre smartphone. On pense notamment à l’appli Acloset qui permet de s’inspirer des tenues postées par les autres utilisateurs mais aussi de créer sa garde-robe virtuelle en postant des photos de ses vêtements regroupés par catégorie.

Vous pouvez, de cette manière, composer des looks auxquels vous n’auriez pas pensé, en ayant l’entièreté de votre dressing visible en un clin d’œil. Voilà qui pourrait vous motiver à faire un tri dans vos vêtements et vous permettre, peut-être, de redécouvrir une blouse oubliée. Un excellent remède contre le gaspillage.

D’ailleurs, avec la montée en puissance de la slow fashion on trouve de plus en plus d’applis dédiées à une consommation plus durable. Allez faire un tour sur Clear Fashion, Save your wardrobe ou encore Good on you.