Boire de l’eau est indispensable au bon fonctionnement de notre corps! Et ce, toute l’année.

Notre corps est composé d’environ 60 % d’eau pour un adulte et 70 % pour un bébé. Cette eau qui est dans notre corps doit être constamment renouvelée. En effet, nous en perdons tout au long de la journée et même pendant la nuit.

Boire au minimum 1.5 litre d’eau

Entre 6 et 12 ans, un enfant doit boire environ 1,5 litre par jour pour ne pas être déshydraté (en manque d’eau). S’il a de la fièvre, de la diarrhée ou s’il fait très chaud, il faut passer à deux litres au quotidien. Cette quantité d’eau doit être répartie sur l’ensemble de la journée. Attention, il ne faut pas attendre d’avoir soif pour boire. La soif, c’est déjà le premier signe de la déshydratation.

Rapidement, la fatigue et les maux de tête risquent de pointer le bout de leur nez. Lorsque l’on ne boit pas assez, on peut également remarquer que notre peau s’assèche et on a envie de la gratter, que notre système digestif fonctionne moins bien et on risque d’être plus facilement constipé, que les crampes musculaires sont plus fréquentes, ainsi que les douleurs aux tendons et aux articulations. L’hydratation joue aussi sur notre humeur.

Regarde notre vidéo pour apprendre plus de choses sur l’importance de l’eau pour notre santé.

