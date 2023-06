Nos conseils pour devenir un as de la brocante

Et si cette année, c’était vous, le vendeur ? "L’engouement me surprend chaque année, témoigne Isabelle Beudels, en charge des relations publiques de la brocante de Temploux, la plus grande de Belgique. près deux ans d’annulation Covid, l’édition de 2022 a connu un succès incroyable ! Les 1 200 emplacements étaient pris, et nous avons eu près de 200 000 visiteurs."

Réservé aux professionnels ?

Pas du tout ; tout le monde peut, avec quelques astuces, être un bon vendeur de brocante. "Chez nous, il y a environ 80% de vendeurs qui font cela comme loisir, pour vider un peu la maison. Des gens comme vous et moi." Et en ces temps de crise, de plus en plus de personnes se retournent vers la seconde main. Et si vous aviez ce service de vaisselle ou ce cadre qu’il manquait à quelqu’un ? Car si certaines plateformes en ligne fonctionnent bien pour revendre ce dont vous ne vous servez plus, la brocante a de nombreux avantages.

D’abord, l’emplacement est souvent peu onéreux, et vous permet souvent de vous faire un joli petit bénéfice, tout en récupérant de l’espace à la maison. "C’est aussi une expérience à vivre, très conviviale et agréable, où on parle avec les gens, les autres brocanteurs. Beaucoup finissent par être des habitués et il se crée une véritable camaraderie: on mange ensemble, on s’entraide."

Qu’est-ce qui se vend ?

Souvent, les vêtements ne sont pas acceptés. "Pour éviter l’effet braderie. Mais sinon, on voit de tout ! Vaisselle, cadres, meubles, bibelots… Il n’y a pas d’objets qui marchent forcément plus que d’autres car il y a tous les types d’acheteurs. Et beaucoup de personnes achètent en seconde main !" De la famille venue se balader aux amoureux du vintage en passant par les jeunes qui souhaitent se meubler à petit prix, le public de la brocante est diversifié, ce qui vous donne de grandes chances de trouver l’acheteur, quelle que soit votre marchandise.

"Il y a aussi des effets de mode, comme le vintage depuis plusieurs années. Les meubles, déco, vaisselle et jouets pour enfants fonctionnent très bien, tout comme les livres, figurines, tout ce qui a trait à la BD… Et il y a aussi les collections ! Je remarque au fil des années que le Belge est un collectionneur dans l’âme."

Avec un peu d’organisation et de logistique, devenir un as de la brocante est à votre portée. Alors réparez vos caisses, votre chaise longue et cherchez les prochaines dates près de chez vous !

Les 6 règles d’or du brocanteur

1 Faire le tri

Une brocante, ce n’est pas une décharge ; triez bien vos objets et passez-leur un coup de chiffon au besoin. Faites vos caisses par type d’objet: vaisselle, jardin, déco, mobilier… Ce sera plus simple pour tout déballer, installer votre stand et tout ranger ; et vous gagnerez du temps pour les prochains rendez-vous !

2 Fixer son prix

Difficile de réfléchir sur le moment, mieux vaut donc le fixer avant en regardant sur internet. Il n’y a cependant pas de règle. "Tout dépend de l’endroit ; les prix sont souvent plus chers en ville. Il faut voir aussi si vous voulez faire le vide en mettant des petits prix ; le juste prix est avant tout celui que l’on veut." L’astuce: laisser une marge de négociation pour convaincre les hésitants.

3 Bien choisir sa brocante

Elles sont partout, mais toutes ne se valent pas. Renseignez-vous autour de vous sur les bonnes adresses, histoire d’éviter de vous retrouver avec 5 visiteurs sur la journée et de rentrer avec un goût amer. Sachez aussi que vous avez plus de chance de vendre en ville, dans les villages touristiques ou lors d’événements ! Rien ne sert de courir toutes les brocantes ; choisissez bien.

4 Agencer son stand

En brocante, démarquez-vous en proposant un stand bien agencé, qui attire le regard. Ordonnez bien votre marchandise, par type, et préférez des tissus flamboyants pour attirer l’œil ! Si vous vous sentez créatif, n’hésitez pas à le rendre original: vous vendez une table, de la vaisselle et des poupées ? De quoi faire une jolie scène pour attirer tous les regards.

5 Préparer son matériel

Une brocante peut vite devenir pénible si on ne s’équipe pas. Vous vendez de la vaisselle ou des objets fragiles ? Prenez de quoi les emballer, comme du papier journal. N’oubliez pas non plus votre chaise (votre sciatique vous dit merci) et un parasol pour éviter un coup de chaud. Autre essentiel: de la monnaie, pour ne pas louper une vente ou courir les stands à la recherche de petites pièces.

6 Apprendre à négocier

Tout un art, mais à la portée de tous. D’où l’importance de fixer vos prix avant en prévoyant une marge de négociation. Soyez toujours souriant, même quand on vous propose un prix qui ne vous plaît pas. Apprenez aussi à baisser un peu vos prix en fin de brocante pour augmenter vos chances. Ce que vous vendrez vaudra toujours plus que dans votre grenier !