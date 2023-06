Partir en vacances sans son enfant: les conseils d’un spécialiste de l’enfance

Et c’est d’ailleurs sur cette propre angoisse de parents qu’il faut d’abord travailler, explique d’emblée le pédopsychologue Bruno Humbeeck (UMons). "Les parents projettent souvent leurs propres anxiétés sur l’enfant qui, lui, vit les choses beaucoup mieux qu’ils l’imaginent. Leur capacité d’adaptation est beaucoup plus grande que celle des adultes. Une séparation, c’est toujours deux bouts: il ne faut pas se focaliser uniquement sur l’enfant en se disant que c’est lui qui va être anxieux – le parent l’est tout autant. Mais lui est capable, en principe, de mieux maîtriser cette angoisse." Sa recommandation: l’exprimer en mettant des mots dessus et prendre des dispositions sous forme de rituels.

L’importance des rituels

"Tout le problème de l’absence de l’autre, c’est qu’on doit être en mesure de mentaliser sa présence. Dire à un enfant de dessiner un dessin pour la maman, par exemple, lui permet de la mentaliser. L’enfant sait qu’elle va revenir et pense à elle au moment de dessiner."

Les visioconférences sont une bonne manière de se donner des petits rendez-vous, afin que cette mentalisation se concrétise par une forme de présence à cet instant – qui ne doit pas forcément durer longtemps, dit-il. "Ça permet de se rassurer sur le fait que l’autre est toujours là, qu’on est en mesure de se voir: et c’est terriblement utile de le faire car ça permet de profiter de tout le reste de la journée. Ça rassure sur la présence continue de l’autre. Dites-lui de vous faire un dessin, un bricolage ou de vous raconter ce qui lui a le plus plu sur la journée pour quand vous vous verrez en visio."

Quant à la notion de temps, elle est différente chez les enfants. "“Demain”, c’est un autre monde et c’est même parfois plus angoissant ; alors que dire que vous revenez dans “trois dodos” est beaucoup plus concret. Ce qui fait peur aux enfants ce n’est pas l’absence mais la disparition."

Les check-lists ? Au début, oui

Vous avez besoin d’écrire des check-lists à destination des grands-parents ou gardiens de votre enfant ? Faites-le. "Avant la verbalisation, c’est vraiment important avec un bébé qu’il y ait une check-list car ça rassure tout le monde: ce qu’il mange, à quelle heure, quand il dort… Jusqu’à 3 ou 4 ans, cette check-list a beaucoup de sens puisqu’elle assure la continuité des soins."

Mais plus l’enfant grandit, moins celle-ci doit prendre de l’importance, et plus l’enfant va devoir s’adapter à un cadre qui change, souligne l’expert. "En tant que grands-parents, on a parfois l’impression d’être un peu instrumentalisés et de perdre une forme de liberté, sourit-il d’expérience. Mais tout ce qui rassure est bon. Ce ne sont pas des recommandations qui supposeraient qu’on se méfie de nous, non. C’est une manière pour le parent de se rassurer sur la continuité des soins, notamment lorsque les enfants sont tout petits."

Vous avez peur que les très chers papys et mamys soient plus souples avec le temps d’écrans ? "Si l’enfant se dit que chez papy et mamy il a un peu plus de liberté et qu’il y a un bénéfice secondaire à l’idée que ses parents soient en vacances, ce n’est pas si mal que ça (rires)." Alors si vous avez une personne de confiance pour garder votre enfant, ne culpabilisez plus, et allez recharger vos batteries.