Du 21 au 25 juin, en Wallonie et à Bruxelles

Pour sa 39e édition, la Fête de la Musique bat son plein, dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles ! Avec une vingtaine de nouvelles communes participantes pour un total de 51 villes et communes associées, la Fête de la Musique s’étoffe chaque année un peu plus. Avec au menu pas mal de nouveautés: des nouvelles scènes, des nouveaux projets, une majorité de styles musicaux représentés faisant la part belle aux artistes wallons et bruxellois.

À Bruxelles, la grande fiesta reprend ses quartiers au parc du Cinquantenaire avec une affiche hip-hop, rock, psyché, classique…

Dans le Brabant wallon, rendez-vous notamment à la Ferme du Biéreau de Louvain-la-Neuve pour des spectacles jeune public le samedi.

Du rire, des reprises, de l’urbain, de l’électro vont faire vibrer une fois de plus la ville de Binche. Dans les rues de Charleroi, les joutes mélodiques se déclinent dans différents lieux: La Réserve, Le Rockerill, Le Palais des Beaux-Arts, Le Triangle, Le Vecteur.

À Namur, la Fête se déroule principalement dans le centre-ville avec un crochet sur les hauteurs de la Citadelle au Belvédère le samedi soir.

Dans la Cité ardente, tous les appétits sont ainsi rassasiés, même les plus déjantés, avec du noise rock, du post-punk et des effluves de metal. Enfin, Marche-en-Famenne ne sera pas en reste comme à son habitude, avec une légende belge, André Brasseur.

2 Retour en 1990

Du 24 juin 2023 au 21 avril 2024, Gand, Huis van Alijn

Expo 90’ nous fait traverser la nostalgie des années 1990, une décennie qui a fait évoluer rapidement notre quotidien. L’arrivée de l’internet, des premiers GSM et des chaînes de télévision commerciales nous ouvre les portes d’un tout nouveau monde. Tout semble possible, mais est-ce vraiment le cas ? Aujourd’hui, les tendances, la mode et la musique des années 1990 sont revenues au goût du jour. Nous chantons à tue-tête les tubes des années 90, nous nous souvenons des fêtes endiablées dans des méga-dancings. Mais pourquoi être si nostalgique de cette époque ?

Digne d’une madeleine de Proust, la visite du Musée de La Maison d’Alijn invite à redécouvrir ambiances et objets d’époque qui ont fait le quotidien des Belges et des Gantois durant tout le XXe siècle.

3 Unisound

Du 25 au 27 juin, Court-Saint-Étienne

L’Unisound, c’est un festival de rencontre qui se veut 100% accessible à toute personne, porteuse de handicap ou non. De quoi sensibiliser le public de festival dit "classique" à la beauté de l’inclusion. Au menu: concerts, cours de danse et démonstrations de cyclodanse, ateliers créatifs, débats, exposition photographique, etc.

4 Les plantes médicinales

Les 24 et 25 juin de 10h à 18h, Ellezelles

Clôturant la campagne du "Printemps au naturel 2023", le "Jardin de la Grange" ouvre ses portes au public pour présenter ses plantes médicinales et leurs bénéfices, tant pour les humains que pour les pollinisateurs. L’occasion de prendre part à divers ateliers et visites sur l’herboristerie.

5 Corvette

Du 3 juin au 27 août, Bruxelles, Autoworld

La Corvette, ou plutôt la Chevrolet Corvette de son nom complet, fête ses 70 ans à Autoworld. C’est en 1953 que la première vraie voiture américaine de sport voit le jour. Avec sa carrosserie toute en fibre de verre, elle a de quoi étonner pour une voiture de série. Depuis, huit générations de Corvettes ont traversé les époques et se découvrent tout au long de l’exposition.

6 Celtival

Les 24 et 25 juin, archéosite d’Aubechies, Belœil

Le nouveau "Celtival d’Aubechies" est bien plus qu’un festival de musiques "pagan folk" et "rock celtique". Le temps d’un week-end festif, les artisans du site présentent aux festivaliers le savoir-faire de l’époque gallo-romaine: en forge, poterie, tissage, travail du bronze, du cuir, de l’os…

7 La beauté sauvera le monde

Du 24 juin au 29 octobre, Mons, Parc du Beffroi

Odyssée photographique exceptionnelle pour comprendre le monde d’aujourd’hui et imaginer celui de demain, l’exposition La beauté sauvera le monde est née de la collaboration du reporter Thierry Suzan et du magazine GEO, aboutissant à la publication d’un ouvrage du même nom en 2017. Une sélection de 60 photographies met en lumière des sites exceptionnels du monde entier, dont certains sont reconnus par l’Unesco.

Le week-end prochain (1er & 2 juillet)

L’Ommegang

Les 28 et 30 juin, Grand-Place de Bruxelles

Magnifique reconstitution historique du folklore belge, l’Ommegang rassemble 1 400 figurants s’adonnant à des joutes équestres et au tir à l’arbalète, animant un village médiéval… pour commémorer la venue de Charles Quint dans la capitale en 1549. La chanteuse Axelle Red et le dessinateur Frédéric duBus seront les invités d’honneur.

Les Feux de la Saint-Jean

Les 30 juin et 1er juillet, place Nervienne à Mons

Après le Doudou, les Feux de la Saint-Jean est le deuxième événement le plus populaire de Mons. La ville se découvre à la lueur des torches, et emporte le public dans le plus grand cortège aux flambeaux de Belgique. Après des spectacles et arts de rue le vendredi, le samedi clôture l’événement par l’embrasement d’un bûcher endiablé.

Artisanat antique

Le 2 juillet, de 13h à 18h, Marlagne, Rochefort

Lancement des animations de l’été à l’archéoparc de Rochefort ! Dimanche prochain, les visiteurs y découvriront les techniques de forge antique et pourront tenter de devenir forgeron en fabriquant une petite clé romaine… Dégustation de petits pains gallo-romains et utilisation du torchis complètent cet après-midi dédiée à l’artisanat.