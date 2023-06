Marie et Simon dînent ce soir chez Philippe et Vera Garcia qui accueillent le client dans leur maison de Bois-de-Villers. On est là à une douzaine de kilomètres de Namur, sur la crête qui sépare les vallées de la Meuse et de la Sambre. Dans son aménagement tout à fait contemporain, le lieu a autant de charme que d’élégance. Les murs s’habillent dans des tons jaune, noir et bleu soulignés par un trait or. À l’arrière, par la grande baie vitrée ou depuis la terrasse, la vue porte sur le pâturage d’un troupeau de Salers, ces vaches à la robe de feu et aux longues cornes en forme de lyre.

Le cidre en clin d’œil aux Asturies

Le chef a des origines familiales en Espagne, du côté de Gijon, dans les Asturies. Diplômé de l’école hôtelière de Namur, il a appris aux meilleures adresses: De Bijgaarden, le Sea Gril, L’Eau Vive, le D’Arville… On l’avait connu au Vin 100 à Fosses-la-Ville. En 2011, il a joué avec son prénom pour donner un nom à son propre restaurant, ouvert au pied de la citadelle, à Namur. Puis, ce sera le Bistro Phil, à la même adresse, et un resto éphémère chez un ami caviste. Jusqu’à ce que Philippe et Vera Garcia décident de dresser leurs tables là où ils habitaient, après travaux d’agrandissement.

L’arrivée à Bois-de-Villers, en avril 2022, a marqué le retour d’un garde-manger plus hispanique et de plats davantage marqués par le Sud, sans pour autant en faire un restaurant espagnol. La carte des vins fait la part belle aux crus de là-bas.

La pièce de boucherie est taillée dans la Blonde de Galice, la Rubia Gallega, une race à viande d’exception. L’huile d’olives vient de Navarre. Le porc est évidemment ibérique. Le ceviche de daurade royale est "cuit" non pas dans du citron mais dans un vinaigre de cidre qui est aussi à la base du gaspacho des langoustines. Un clin d’œil aux origines puisque le jus de pommes fermenté est la boisson quasi nationale des Asturies.

Pimenton et sofrito, ris de veau et homard

Marie, qui apprécie le nappage blanc, a choisi le homard breton aux citrons confits, accompagné d’une laitue en mousseline et relevé de ce paprika fumé qu’on nomme pimenton.

Simon a opté pour le chorizo, qui a été passé à la plancha pour lui donner un peu de croustillant et qui est servi avec un coulis de sofrito, préparation-mère des cuisines hispaniques à base de tomate, oignon et huile d’olive. Avec une sucrine cuite dans la graisse du chorizo. Et, petite surprise sur une deuxième assiette: un très classique poireau-vinaigrette qui apporte sa petite acidité à un plat quand même assez rond.

Puis, pour lui: des sardines grillées sur des pâtes fraîches. Et pour elle, qui adore une fois pour toutes le roi des crustacés, un terre-mer de prestige: ris de veau et homard, asperges vertes sauvages et sabayon aux herbes. Le dessert est tout en fraîcheur autour de la fraise et de la rhubarbe.

Le troupeau de Salers est maintenant tout au bout de la prairie, à l’orée du bois. Et, dans le soleil couchant, le tableau est encore plus romantique.

Au Phil des Saveurs, rue Émile Mazy, à Bois-de-Villers. Lunch à 30 €. Menus de 46 à 61 €. Ouvert le mardi soir, le mercredi soir, le jeudi, le vendredi et le samedi soir. 081/ 44 15 00