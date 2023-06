À Marneffe, Angélique cultive des baies de goji

"C’est un ami qui m’a fait découvrir les baies de goji. Il était malade et on lui avait conseillé de consommer ces fruits réputés pour leurs nombreuses vertus médicinales. Ils stimulent l’énergie, sont riches en antioxydants et seraient neuro protecteurs, pour ne citer que ces propriétés. Mais comme ils venaient de loin, je me suis demandé, avec mon mari, pourquoi ne pas tenter d’en cultiver chez nous", raconte la première cultivatrice belge de baies de goji.

Des produits uniques

Elle décide alors de faire germer ces fruits séchés que l’on trouve en magasin bio. Après plusieurs essais, le couple, déterminé, réussit à sélectionner les bons plants et décide de se lancer dans cette culture qui n’existait pas dans notre pays. Pour en arriver aujourd’hui à 1200 plants, cultivés en terrasses. "Quand on a commencé, ces fruits n’étaient pas aussi connus qu’à l’heure actuelle. Les gens se demandaient de quoi il s’agissait", se souvient la jeune femme.

Très vite pourtant, elle parvient à populariser ce produit exotique et se met à en intégrer partout: dans les confitures, les gelées, le vinaigre, la liqueur et même le chocolat. Avec son époux chocolatier, elle a développé toute une gamme de produits contenant de la baie de goji, sous l’appellation "Les délices d’Angélique".

De l’arbre à la bouche

Cultivées localement, les baies de goji peuvent désormais aussi se consommer fraîches. "Elles sont alors gorgées de jus et ont un goût un peu amer. On sent une certaine astringence, mais moi j’en mets dans les salades, les tisanes, les yaourts… Bref, partout. Mes filles disent parfois que j’exagère", sourit Angélique. En plus de les transformer, la cultivatrice vend des plants de baies de goji à implanter dans son jardin ou son potager. "On a de plus en plus une saison estivale bien tranchée, comme à la montagne, avec de grosses chaleurs qui donnent des fruits bien gorgés. Et puis, nous nous trouvons dans le Condroz hesbignon, une des meilleures régions de culture de Belgique."

Produire cette baie serait très facile car elle résiste bien aux chaleurs de l’été, même si elle préfère la mi-ombre à l’exposition en plein soleil. Dans ce cas, cela n’est pas dramatique, mais les feuilles vont se rétracter pour protéger le bois du plant. Cet arbuste est friand des terres alcalines. "J’utilise de la chaux organique et un engrais pour petits fruits. Le fumier et le lombricompost sont également très bien, surtout pour la culture en pot. Je renouvelle l’amendement tous les deux mois et la chaux, tous les trois mois car la terre doit toujours rester alcaline." La jeune femme rappelle qu’il s’agit d’un fruit fragile, au temps de conservation assez court. "Si la baie est mûre, elle se laisse cueillir et ne résiste pas quand on tire dessus."