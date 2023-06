1. Dans un poêlon à fond épais, faites fondre, à feu vif, le sucre additionné de 2 c. à s. d’eau. Si le mélange roussit, remuez le poêlon de manière circulaire sans mélanger au fouet pour éviter d’incorporer de l’air.

2. Quand le sucre prend une belle couleur ambrée et sent le caramel, hors feu, ajoutez le beurre et laissez fondre.

3. Ajoutez la crème et replacez sur le feu, en fouettant cette fois, jusqu’à ce que le sucre qui a durci fonde à nouveau. Au retour de l’ébullition, lorsque le mélange est homogène, stoppez le feu et laissez refroidir totalement en mélangeant de temps en temps. Réservez au frigo pendant 1h minimum.

4. Pour un caramel plus épais divisez la quantité de crème en deux. Le caramel de chez "Les Filles", c’est le Best Of de leurs desserts, il met tout le monde d’accord. C’est une ode à la gourmandise, qui va avec tout: du simple fromage blanc à la vanille en passant par une compote ou une assiette de fruits frais jusqu’au plus gourmand brownie au chocolat, il y a toujours une bonne raison d’accompagner un dessert de caramel. C’est pourquoi la cheffe Line Couvreur vous conseille de tripler la recette et de conserver le reste de caramel au frais. Juste au cas où…

