Jardin: produire ses semences, une technique facile et solidaire

À commencer par la réappropriation de ce savoir-faire ancestral. "Cette démarche permet de reconstruire un travail qui n’existe plus, entame la semencière. Depuis la Seconde Guerre mondiale, il n’y a plus de production de semences paysannes en Belgique." Il y a bien des producteurs locaux comme Semailles ou Cycle en Terre, "mais c’est à petite échelle pour toute la Belgique ".

Pour le plaisir, le goût et la nutrition. "Perpétuer ses propres semences paysannes, c’est avoir la chance d’opter pour ses variétés préférées, non disponibles en magasin, sélectionnées d’année en année pour leur goût et leur intérêt nutritif."

Adapter au climat. Produire ses semences au fil des ans permet d’obtenir des variétés qui vont s’adapter au terroir: au sol, au climat qui évolue, et même à la façon de jardiner. Ces variétés paysannes sont celles du futur. Les qualifier d'"anciennes" n’est donc pas correct. "C’est inadéquat. Une semence ancienne, ça fonctionne avec un vieux sachet trouvé dans un grenier. Mais dès que le légume aura poussé et donné de nouvelles graines, celles-ci s’adaptent au présent. Il faut les considérer comme actuelles et paysannes. Ces"nouvelles"variétés sont plus intéressantes car adaptées à nos besoins et au climat."

Faire ses propres graines, c’est aussi préserver son porte-monnaie, et faire plaisir autour de soi, en donnant ou échangeant ses propres graines. "Et c’est tout à fait légal, rappelle Fanny Lebrun. Il est de toute façon impossible pour un jardinier amateur de reproduire une variété F1, hybridée par un procédé scientifique."

Réseauter et échanger. Faire toutes ses graines seul est une tâche difficile pour des questions de temps, de place, de technique. "On conseille aux jardiniers et maraîchers de se consacrer à un minimum de variétés ou d’espèces, puis de mutualiser les récoltes."

Les semences font renouer avec une forme de solidarité, avec des échanges entre voisins, en bourse, ou en grainothèques. Ces dernières prennent parfois place dans les bibliothèques. Une centaine de grainothèques en Wallonie et à Bruxelles a été répertoriée et cartographiée par le Potager du Gailleroux (Jodoigne – lepotagerdugailleroux. com). Une grainothèque est un espace où chacun peut prendre et déposer librement des graines de fleurs, de légumes, de fruits, de plantes médicinales, d’arbres, etc.

Enfin, l’activité est gratifiante, "nourrissante", et participe à la conservation de la biodiversité cultivée. "Je suis toujours séduite par la beauté et la force d’une graine !"

Principes de base

Facilement accessible pour tout jardinier, la production de semences peut s’improviser si l’occasion se présente. Mais idéalement, connaître des principes de base aide à la bonne pratique, bien avant la montée du "porte-graine", nom de la plante saine sélectionnée pour la récolte. Au moment de choisir la variété, "opter pour une semence paysanne donne l’assurance de reproduire un légume quasi identique, aux caractéristiques stables, contrairement aux hybrides, dont les générations suivantes réservent des surprises ou sont même stériles. Et ce n’est pas spécifié sur l’emballage", explique Fanny Lebrun, semencière.

Débuter avec des espèces "autogames", qui se pollinisent elles-mêmes, en autofécondation, est gage de réussite. "C’est le cas de la tomate, des poivrons, explique-t-elle. La laitue et la roquette sont aussi faciles, car les graines sont toutes mûres en même temps."

Et pour la conservation, un séjour au congélateur évitera l’attaque de parasites. Comme la graine est vivante, elle a besoin d’oxygène. Opter pour des sacs en tissu ou en papier préserve la récolte. Éviter également de stocker dans des meubles en contreplaqué, pouvant dégager des produits chimiques qui risqueraient de stériliser les graines.

Pour se faire accompagner

"Aux graines citoyens !", ainsi interpelle le nouvel ouvrage pratique Faire ses graines, c’est facile, écrit par l’association française Granaille. Le fruit d’années d’expérience d’un collectif de jardiniers passionnés, s’adressant à celles et ceux qui souhaitent s’initier. Un vrai recueil d’échanges de savoirs et retours d’expérience pour transmettre le plus largement possible les connaissances sur la production et la conservation de semences paysannes potagères. Les principes de base y sont détaillés, et une quinzaine d’espèces y sont présentées avec leurs spécificités.