Notre sélection de podcasts pour voyager à tout âge

Toudou, c’est un doudou tout mou, tout chou, et tout fou ! Il va chez le docteur. Il prend son bain. Il est en colère, etc. Ce premier podcast pour les tout-petits raconte les petites aventures du quotidien d’un doudou, des histoires qui viennent stimuler toutes les capacités d’un enfant entre 2 et 4 ans, en plein développement: la perception, l’attention, la motricité, et surtout le langage, les interactions sociales, et l’humour !

Et les parents ne sont pas oubliés, car c’est un podcast 2 en 1. Face A: une histoire pour l’enfant. Durée de 5 minutes. Face B: une notice pour l’adulte pour comprendre ce que Toudou éveille dans le cerveau du p’tit bout. Durée: 7 minutes. Un tout nouveau podcast de Radio France.

2 Raconte-moi une bêtise ! Dès 5 ans

Quand il avait 8 ans, Philippe Geluck, dessinateur, a fait une grosse bêtise ! Pour la connaître ? Rendez-vous dans Raconte-moi une bêtise, ce podcast drôle et pas sage où des adultes racontent leur plus grosse bêtise ou mésaventure d’enfance. Ils sont anonymes, ou comédiens, humoristes et musiciens célèbres, et se confient avec malice et simplicité, et dans une ambiance sonore peps, durant 4 ou 5 minutes. Attention à ne pas en abuser !

Mais plus qu’une source d’inspiration, cette série donne le sourire à toute la famille et est aussi une mise en garde ludique pour ne pas jouer avec un grille-pain, s’introduire chez les voisins ou couper les cheveux de ses camarades de classe… Un podcast d’Initial Studio.

3 Bestioles et Animalia, de 5 à 12 ans

Deux coups de cœur de podcast où les animaux se racontent, rappelant l’importance de la biodiversité: Bestioles, podcast de France Inter en partenariat avec le Muséum d’histoire naturelle de Paris, et Animalia, podcast du militant écologiste Cyril Dion.

Narrés par des comédiens enjoués et scientifiquement validés, les docu-fictions de Bestioles immergent les enfants et ados dans l’univers d’animaux attachants: un coyote foufou au Canada, un scorpion peureux dans la garrigue, une marmotte excitée en alpage… tous évoluant dans une région différente, invitant au voyage. Un quiz en fin d’épisode permet d’enrichir son vocabulaire.

Avec Animalia, Cyril Dion tente de sensibiliser à la défense d’animaux en voie de disparition, avec les voix des comédien (ne)s Isabelle Adjani, Guillaume Gallienne, Julie Depardieu… Chaque épisode se conclut par un conseil de la part des animaux.

4 Ma vie d’ado, dès 12 ans

Comment gagner de l’argent de poche ? Être en couple, ça veut dire quoi ? Garçons et filles, tous pareils ? Okapi, le magazine pour ados propose un podcast qui rassemble une collection de témoignages et confidences d’adolescents sur leurs amitiés, l’école, leurs questionnements, la santé… de manière décomplexée et franche.

Un podcast à glisser dans les écouteurs des ados qui se reconnaîtront forcément dans l’un ou l’autre témoignage. Des tranches de vie émouvantes, où les adultes peuvent aussi s’y retrouver, en souvenir des ados qu’ils ont été. Épisodes de 4 et 7 minutes et publiés deux fois par mois. Un podcast Bayard Jeunesse.

5 Histoires en musique, dès 4 ans

Besoin d’un retour au calme dans l’habitacle ? C’est alors le moment de démarrer Des histoires en musique. Dans un format court de 5 minutes, la douce voix d’Élodie Fondacci raconte des contes traditionnels issus du monde entier, sur les plus belles musiques classiques, interprétées par des grands orchestres. Une combinaison intelligente pour initier les petits au genre, et séduire les plus grands.

Parmi les contes proposés: La Belle au bois dormant, le Lac des Cygnes et Casse-Noisette, sur la musique de Tchaïkovski, Le Petit Poucet, Raiponce ou encore Baba Yaga… Certains contes sont coupés en chapitres, à cumuler pour les longs trajets. Un podcast de Radioclassique, dès l’âge de 4 ans, à découvrir en famille.