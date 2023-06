L’Échappée belge sur la Via Allier en Auvergne

Pour ce nouvel itinéraire de caractère, l’Échappée belge a suivi la Via Allier, faite sur mesure pour l’émission ! Cette véloroute de 455 km longe la rivière Allier, depuis sa confluence avec la Loire vers Nevers jusqu’à Langogne en Lozère proche de sa source.

Sur la V70, pas de Harley-Davidson, mais des VTT de compet’conduits par Adrien Joveneau, chapeau vissé sur la tête bien sûr, et son invitée, Émilie Guillaume. Cascadeuse, doubleuse, comédienne, professeure, chorégraphe de combat… À elle seule, elle pulvérise les clichés.

Pour vous dire, ce petit bout de femme ne rêvait pas de Justin Timberlake à l’adolescence, mais de Jackie Chan. Et quand elle a une idée en tête, personne ne peut l’arrêter. Après être passée par l’IAD, la Bruxelloise d’origine est partie se former aux arts martiaux au Cirque de Pékin en Chine. Depuis, ses nunchakus roses, notamment, ne la quittent plus.

Soutenu par les pieds

Quatre heures de train jusqu’à Lyon, puis deux heures de voiture, et enfin le duo peut démarrer son ascension de quatre jours. Premier détour et non des moindres ! Issoire, labellisé "Plus Beau Détour de France". Cette ville de 15 000 habitants a quelque chose du "Sud" avec ses maisons colorées et ses tuiles rouges. Pour les fans de la série Game of Thrones, elle aurait pu être la capitale du Royaume des Sept Couronnes.

L’équipe se retrouve au sommet de la Tour de l’Horloge. Construite en pierre de lave, elle offre un panorama sur les reliefs avoisinants. On vous glisse déjà un des secrets de tournage: Adrien Joveneau assis sur une plaque émaillée, quasiment dans le vide. Émilie Guillaume le tenant par les pieds pour assurer sa sécurité. À l’image, on n’y voit que du feu !

Mais sinon, Issoire… "S’il y a bien une chose qu’il faut visiter, c’est son abbatiale Saint-Austremoine du XIIe siècle. Elle est remarquable par ses volumes, ses mosaïques à motifs géométriques, ses médaillons sculptés des signes du zodiaque et une polychromie intérieure", précise Marlène Gaydier, responsable promotion touristique.

Usson, où fut reléguée la reine Margot

Autre sommet classé "Plus Beau Village de France": Usson. La particularité, ce sont ses orgues basaltiques qui résultent d’une ancienne éruption volcanique. Avec le lent refroidissement de la lave, les impressionnantes coulées ont formé une vertigineuse colonnade de prismes hexagonaux. Au pied de celle-ci, des salamandres dessinées se promènent en souvenir à Marguerite de Valois. C’est ici que ladite reine Margot fut astreinte à résidence durant 19 ans. Et quand on parle "reine", cela titille Émilie Guillaume. La comédienne a joué une championne de cyclisme belge dans "La Petite Reine", un film réalisé en Belgique et au Canada.

Deux jeunes formatrices enseignent l’art de la dentelle aux fuseaux à des amatrices plus âgées. ©Laure Watrin

Sur la plage de Chanteuges: Flirter avec les rapides

On the road again et mieux vaut avoir le cœur accroché sur les routes sinueuses. On ne vous en dit pas plus !

Le prochain arrêt: un pont voûté en pierre et à plusieurs arches de dimensions différentes, axe majeur de Lavoûte-Chilhac. Le monument scinde le village de 300 habitants en deux parties: l’une commerçante, et l’autre médiévale avec le prieuré clunisien. La rivière Allier forme une boucle naturelle dans laquelle les habitations aux très hautes façades (pour se protéger des crues) sont enserrées.

À 9h du matin, Lavoûte-Chilhac est encore endormi. Seuls des canoës traversent le pont pour rejoindre le bord des rives. "Et si on en faisait ?", lance l’invitée. Qu’elle ne s’inquiète pas, l’équipe de l’Échappée a prévu quelques sensations fortes.

Une base de sports d’eaux vives

Après avoir mouliné les pieds, c’est au tour des bras. Sur la plage de Chanteuges, Hervé Pichon, moniteur de sports nautiques à Tonic Adventure attend le binôme avec leur nouvelle embarcation.

La tenue saillante enfilée, Adrien prend place à l’avant et Émilie à l’arrière du canoë, en gouvernail. Le professionnel donne les instructions et puis, à l’eau. Les pagayeurs doivent toutefois faire attention aux courants, plus nombreux à cause des orages récents. Cela n’a d’ailleurs pas aidé lors de l’entretien filmé des trois interlocuteurs.

"Pour les sportifs, on peut s’amuser dans les rapides, mais il y a évidemment des endroits plus calmes pour les familles. C’est aussi une bonne façon de contempler la nature ou de pouvoir apercevoir les castors", rassure Hervé Pichon pour ceux qui souhaiteraient profiter de l’activité sans trop de turbulences.

Après l’effort, le réconfort. Débarqués, les deux complices installent leur bivouac et allument un feu pour se réchauffer. Ce moment intimiste permet également à la chorégraphe de combat de faire une petite démonstration de sa maîtrise des arts martiaux. L’occasion d’aborder son dernier spectacle Kung-Fu où elle raconte son histoire et son émancipation en collaboration avec Felipe, son partenaire de vie.

Alleyras: "La Haut-Allier", premier resto étoilé

Le chef étoilé, Clément Brun, fait goûter aux cyclistes de l’ombre, le cousin du saumon. ©-Laure Watrin

De la plage de Prades, l’équipe prend une nouvelle fois de la hauteur. Direction le petit village d’Alleyras où le chef Clément Brun et son second, Anthony, originaire de Liège, sont en train de cueillir quelques herbes aromatiques pour un pique-nique gastronomique.

Au menu: "Petits baos fourrés aux lentilles (protéine végétale de référence dans la région), des asperges confites et grillées ainsi que de l’ombre, cousin du saumon, qui se caractérise par sa chair très fine et son goût léger de thym". Émilie Guillaume y pique rapidement sa fourchette, d’autant que c’est la première fois qu’elle consomme "étoilé" !

Le restaurant Le Haut-Allier – tenu par le jeune chef altiligérien (habitant de la Haute-Loire), ses parents et son épouse Camille – est en effet joliment récompensé: une étoile Michelin décrochée en 1998 par le père de Clément Brun et toujours conservée, ainsi qu’une note de 17/20 dans le guide Gault & Millau.

L’établissement familial perdure depuis maintenant quatre générations. "Mes arrière-grands-parents sont arrivés ici en janvier 34 pour reprendre une épicerie au village d’Alleyras. L’épicerie s’est transformée en restaurant. On n’est jamais reparti".

Petit plus: douze chambres sont disponibles pour un séjour prolongé.

www.hotel-lehautallier.com

