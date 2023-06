Du 16 juin au 27 octobre, Marcinelle, Bois du Cazier

Le monde fascinant des maquettes en LEGO® s’empare du site du Bois du Cazier, pour une nouvelle exposition unique en son genre, où les briques colorées se transforment en un témoignage étonnant de l’histoire minière et de ses métiers.

Mêlant l’art, l’histoire et la créativité, l’expo Mine et une briques Lego donne vie à un univers captivant, représentant fidèlement l’essence de la mine, avec ses galeries sombres, ses machines imposantes et ses mineurs courageux qui se frayent un chemin à travers les entrailles de la terre.

Chaque maquette raconte une histoire, mettant en valeur les différents métiers qui ont contribué à l’exploitation minière au fil des siècles. L’occasion d’admirer les mineurs vaillants qui manient leur pioche avec précision, les ingénieurs ingénieux qui conçoivent des systèmes sophistiqués, et les hiercheurs qui poussent courageusement les wagons dans les profondeurs de la terre.

Au-delà des maquettes, la visite invite à s’essayer à l’art de construire avec des Lego, et même à participer à la construction d’une partie de la maquette en cours.

2 Mémoire de rivières

Du 3 juin au 24 septembre, Charleroi, Musée de la photographie

Les inondations qui ont frappé le sud de la Belgique durant l’été 2021 ont provoqué des dégâts humains et matériels sans précédent. Jamais le pays n’avait connu une telle catastrophe environnementale. Quelques semaines après les décrues, le photographe Gaël Turine a entamé un travail "mémoriel" en photographiant les conséquences de ces inondations. Durant 18 mois, il a remonté le cours de ces rivières pour photographier les séquelles des inondations et la résilience des villes, villages, forêts, champs impactés.

L’exposition Mémoire de rivières nous démontre combien il est urgent de se mobiliser pour prévenir de futures catastrophes.

3 Folklore du monde

Du 18 au 26 juin, Hall de Tertre à Saint-Ghislain

Le Festival Mondial de folklore plonge au cœur des traditions populaires de danses et chants régionaux. Pour cette 37e édition, le dépaysement est toujours au rendez-vous, avec 350 artistes et 14 troupes typiques venues du continent américain, du lointain Pacifique, d’Asie, d’Afrique… et même de Belgique.

4 Rallye des Jardins

Le 18 juin de 10h à 19h, Chastre

À pied ou à vélo, le Rallye des Jardins de Chastre, 3e édition, relie 11 jardins de l’entité, dont 7 nouveaux, entretenus par des amoureux de la terre, heureux de partager avec les promeneurs le résultat de leurs heures de jardinage. Le parcours complet en boucle s’étend sur 20 km, et peut être fragmenté. Pique-nique autorisé dans les jardins. Gratuit et sans inscription.

5 Villers symphonique

Du 16 au 24 juin, Abbaye de Villers

Du répertoire classique aux plus grands artistes du XXe siècle, en passant par les musiques de films emblématiques, "Villers symphonique" fait (re)découvrir des mélodies intemporelles et inoubliables dans le cadre exceptionnel de son abbaye, en 5 soirées. Le festival se clôture avec les plus grands succès de Queen, réinterprétés par 150 choristes, musiciens et solistes.

6 Archéologie en musique

Les 17 et 18 juin, Espace gallo-romain d’Ath

À l’occasion des Journées européennes de l’Archéologie se tenant ce week-end, l’archéologie se découvre en musique à Ath. Au long d’un parcours étonnant mêlant fouilles, ligne du temps et odyssée musicale, l’expo L’Archéologie en Wapi, ça existe aussi se découvre sous des airs festifs et ludiques. Départ à 14h30 et 16h30. Et en bonus, des initiations au Qi Gong à tester en famille.

7 Madame Chapeau

Le 17 juin dès 13h30, Bruxelles, Place Rouppe

Folklore brusselair par excellence, Madame Chapeau est un personnage de théâtre de Bossemans et Coppenolle. Chaque année, Bruxelles immortalise ce personnage par une élection à 17h. Pour être élue, la participante doit avoir une gouaille incomparable, un beau chapeau, un goût prononcé pour la gueuze et un lapin à son sac à main.

Le week-end prochain (24 & 25 juin)

Nuit romantique

Le 24 juin dès 17h30, Ragnies et Thon-Samson

À quelques jours de la nuit la plus courte de l’année, Nuit Romantique propose aux visiteurs d’observer des lieux de beauté, de mémoire et d’harmonie dans deux des "Plus Beaux Villages de Wallonie". Spectacles, projections, dégustations, promenade et ambiance lumineuse au menu.

Sabbat

Le 24 juin, Ellezelles

Haut lieu de sorcellerie folklorique, Ellezelles met en scène des créatures maléfiques (sorcières, diables et loup-garou) dans un déluge d’effets pyrotechniques ! Par un marché médiéval, des balades guidées, des défilés, cette Sabbat des sorcières commémore l’existence de ces étranges personnages dans le village et leur exécution en 1610.

Scène de villages

Le 24 juin, Beauvechain

La tournée culturelle Scène de villages égaie les places de villages de l’est du Brabant wallon pendant la belle saison. Artistes de rue et de cirque, musiciens et conteurs mettent en valeur les lieux patrimoniaux, avec leur programmation culturelle, en toute convivialité, pour petits et grands. Arrêt à Beauvechain, Jodoigne, Orp-Jauche.