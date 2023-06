La demande en plasma augmente en Belgique

“Globalement, la demande en plasma est en augmentation chaque année”, poursuit la responsable du service du sang de Louvain-la-Neuve. “Pour le moment, l’urgence, c’est davantage les dons de sang, mais on continue à avoir besoin autant de plasma et de plaquettes.”

Et Magali Stévenot de rappeler : “Les indications sont différentes suivant les patients et leur maladie. Les globules rouges vont plutôt être donnés aux personnes qui font des grosses hémorragies. Le plasma, on va plutôt fabriquer des médicaments pour des personnes qui génétiquement ne fabriquent pas d’anticorps, ou pour des grands brûlés. Les plaquettes, ça va être utilisé pour les grosses hémorragies aussi et particulièrement pour les patients cancéreux.”