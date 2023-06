Des listes de naissance en seconde main avec Rock’n brol Baby

Les futurs parents composent donc des listes de naissance à rallonges dans lesquelles leur famille, amis et connaissances peuvent joyeusement puiser. Mais tout ce matériel, on le sait aussi, ne servira pas longtemps. Pas très écologique, tout ça…

C’est ce qui pousse de plus en plus de parents à se tourner vers la seconde main. Émilie fait partie de ces mamans conscientisées au mode de consommation durable. Il y a cinq ans, quand elle est tombée enceinte, elle a eu envie de se tourner vers la seconde main. C’est à ce moment-là qu’est venue l’idée de créer un service de liste de naissance récup’. Elle a embarqué son amie Natacha dans l’aventure et Rock’n brol Baby est né ! "On sent que les gens sont beaucoup plus ouverts à la récup’. Certains sont convaincus pour des raisons écologiques, d’autres pour des raisons financières ou encore pour soutenir un petit projet", raconte Émilie.

Pas de superflu

Alors qu’on voit de plus en plus de parents composer leur liste eux-mêmes en ligne, Émilie et Natacha rencontrent les futurs parents dès le quatrième mois. "On réfléchit ensemble à leurs besoins pour créer une liste zéro gaspi. " Pas question, donc, de tomber dans le piège du marketing et de craquer pour des objets inutiles. Car il y en a…

"Tout dépend bien sûr de chacun mais un égouttoir pour biberon, ce n’est pas indispensable quand on possède déjà une version normale. Un tour de lit ou de parc, c’est la même chose, ça fait plaisir à l’adulte mais ce n’est pas absolument nécessaire. Je déconseille également le baby cook car un cuiseur-vapeur, un mixeur plongeur ou un presse-purée suffisent pour préparer des panades. "

Une fois la liste établie, Rock’n brol Baby se charge de trouver les produits. C’est pour cette raison, notamment, que Natacha et Émilie veulent rencontrer les parents assez tôt. Ça leur laisse ainsi le temps de chiner les pièces demandées. "On garde contact pendant toute la durée de la recherche via WhatsApp. Puis on s’occupe de la mise en ligne de la liste de naissance. " Ne reste plus qu’à la partager avec les proches.

Mais ce n’est pas fini. Quand les parents n’utilisent plus leur matériel ils peuvent le revendre à Rock’n brol Baby. Encore de nouvelles économies et un nouveau geste pour la planète !

Pour les infos : https://rocknbrolbaby.be/