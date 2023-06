L’été approche à grands pas et avec lui les envies d'opter pour des tenues plus... estivales, pleines de pep's et de fraîcheur, en adéquation avec la météo qu'on espère ensoleillée avec un beau ciel dégagé. Ce qui s'accompagne forcément également de l'envie de porter davantage de couleurs. Oui, mais lesquelles? Ultra-tendance cette saison, la couleur "Baby Blue" sera votre alliée idéale. Même pour celles qui ne jurent d'ordinaire que par le très classique noir. Et elle est bien plus facile à s'approprier que le flashy rose Barbie qu'on retrouve aussi beaucoup ce printemps-été 2023...

Douceur et contrastes

Le Baby Blue, ou bleu layette en français, qui doit son nom à la célèbre couleur des vêtements des nouveaux-nés, est un bleu clair, doux, proche du pastel, qui sublime presque toutes les carnations (il conviendra particulièrement aux peaux mates ou aux peaux plus claires des blondes). Il s'accorde de surcroît à de nombreuses autres couleurs pour des looks très éclectiques, que vous désiriez le porter dans vos looks du quotidien ou le réserver à des occasions particulières, en soirée, lors d'un mariage ou d'un baptême, par exemple.

On l'associe ainsi au blanc, au gris, au denim, au rose pâle ou toute autre teinte poudrée pour un rendu tendre et élégant, en toute simplicité; ou à des couleurs plus franches comme le noir, le bleu marine, voire l'orange vif, pour créer de jolis contrastes et amener un dynamisme certain à n'importe quelle toilette.

La couleur Baby Blue appelle indéniablement aux vacances..., c'est parfait, on commence tous à en avoir bien besoin!

Comment l’adopter ?

Le Baby Blue était moins présent ces dernières années, mais il revient en force cet été. Déjà sorti dans les collections du printemps, vous n’aurez aucun problème à le trouver dans les rayons de vos magasins préférés. On peut choisir de le porter en simples touches sur une tenue: un sac, un chapeau, un blazer parfait pour aller travailler, ou une paire de sandales... Il sera aussi du plus bel effet si vous optez pour un total look monochrome avec un ensemble short, un costume loose (toujours très tendance cet été) ou une robe que vous assortirez d'une veste du même ton ou d'un autre bleu pour apporter un peu de nuances dans la silhouette. On l'apprécie aussi particulièrement sur des bas ou des chemises aux lignes blanches... So chic!

Qu'importe quel sera votre choix, ce bleu léger saura satisfaire tous les goûts et amener fraîcheur et légèreté à votre dressing.