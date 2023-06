Voici ce qui se passe dans votre corps lorsque vous prenez l’avion

1. Déshydratation

"Dans les cabines pressurisées, l’air climatisé est très sec et contient seulement entre 10 à 20% d’humidité." En cas d’exposition prolongée, le risque de déshydratation est là, indique le médecin. Il est donc conseillé de boire avant, pendant et après le vol. D’ailleurs, boire beaucoup lors du trajet peut aussi aider à contrecarrer les effets néfastes de la clim sur les personnes plus sensibles des sinus. L’astuce à rappeler pour ne pas payer une fortune sa bouteille d’eau à l’aéroport ? Passez les sécurités avec votre gourde vide et remplissez-la à une fontaine ou au robinet des WC. "Il faut s’hydrater correctement et uriner, afin de faire aussi d’une pierre deux coups: en bougeant !"

2. Pieds gonflés et thromboses…

"Car, oui le deuxième problème, c’est les œdèmes des membres inférieurs et le risque de phlébite et donc de thrombose veineuse. Il y a un risque, qui n’est pas très grave ; certains font des phlébites sans s’en rendre compte." Pour éviter les pieds et jambes qui gonflent, il faut bouger. "Bougez les pieds toutes les 15 minutes, faites allez vos mollets, même en restant assis. Plus vous bougez, mieux c’est !" Préférez les habits amples et, au besoin, mettez des bas de rétention. "Pour ceux qui ont des risques importants, on peut leur faire des piqûres d’héparine de bas poids moléculaire. Demandez l’avis à votre médecin."

3. Oreilles douloureuses

"Dans l’oreille moyenne, après le tympan, se trouve une petite cavité où se trouvent les osselets et de l’air, qui est reliée au nez par la trompe d’Eustache. Quand cette trompe d’Eustache est bouchée et que vous passez rapidement de 100 m d’altitude à 2500 m d’altitude (ressentis), la pression a l’extérieur n’est plus la même que celle dans la petite cavité: le tympan gonfle et fait mal." Pour faire en sorte que la pression s’équilibre, on recommande de mâcher un chewing-gum ou de bâiller. "Si vous avez un rhume, faites vous prescrire des gouttes pour décongestionner la trompe d’Eustache pendant le vol. Si vous voyagez avec bébé, pensez à bien lavez son nez aussi." Enfin, donner le sein pendant le décollage permet la mastication mais rassure surtout le bébé.

4. Gaz intestinaux

La pression joue sur tout ce qui contient du gaz. "Il y a toujours une bulle d’air dans l’estomac, qui peut provoquer éventuellement des renvois mais aussi des gargouillis ou des gaz, puisque les gaz intestinaux vont se dilater un peu avec la pression."

Voici quatre situations où il vaut mieux éviter de prendre l’avion

1. Si vous êtes malade

"Prendre l’avion n’est pas conseillé aux gens qui viennent de faire un infarctus ou un AVC, car ils ont besoin de tout leur oxygène. Pareil pour ceux qui ont des troubles respiratoires importants." Demandez l’avis à votre médecin.

2. Si vous êtes enceinte

S’il y a un risque d’accouchement prématuré ou que vous êtes dans les quatre dernières semaines de grossesse, ne prenez pas l’avion, conseille le spécialiste. Pareil si vous avez accouché moins de 7 jours avant votre vol.

3. Si vous avez fait de la plongée

Attention à ne pas reprendre l’avion directement après avoir fait de la plongée sous-marine. "Demandez à votre moniteur quand vous pouvez reprendre l’avion, tout dépend de la profondeur, des paliers. Il y a des tables à suivre."

4. Après une opération

"Enfin, il n’est pas recommandé de prendre l’avion dans les trois à quatre jours qui suivent une opération du tube digestif, des yeux ou encore du cerveau… Demandez toujours l’avis de votre chirurgien."

Six fois sur dix, il y a un médecin à bord

Selon les statistiques, pratiquement 6 à 7 fois sur 10, il y a un médecin ou un paramédical dans l’avion. ©Have a nice day - stock.adobe.c

Troubles respiratoires, syncopes, nausées… Des problèmes et urgences médicales peuvent évidemment se produire n’importe où, que ce soit à la maison, à la gare ou dans un avion.

"Selon les statistiques, pratiquement 6 à 7 fois sur 10, il y a un médecin ou un paramédical dans l’avion. Dans un avion de 500 personnes, il y a de grandes chances d’en avoir un", explique Philippe Burette, qui a répondu lui-même à plusieurs reprises au fameux appel du pilote: "Y a-t-il un médecin à bord ?"

Le personnel des compagnies aériennes est formé à l’utilisation du défibrillateur semi-automatique, indique-t-il. "On a alors à notre disposition une mallette médicale." Son contenu varie en fonction de chaque compagnie aérienne. "Elle contient un tensiomètre, un stéthoscope, souvent un oxymètre… Soit du matériel de base ainsi que des médicaments et - évidemment - il y a toujours de l’oxygène dans un avion."

Si la vie du patient est en danger, le pilote doit faire le choix de dérouter ou non l’avion, afin d’atterrir dans l’aéroport le plus porche. "Il demande au médecin mais c’est à lui que revient la décision. Ça a évidemment un coût énorme pour la compagnie."