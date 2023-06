Pour aller en Corse, avion ou ferry ?

Avion

L’île possède quatre aéroports pour le transport de passagers: Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari. Comptez environ 1 h 30 de vol entre la Belgique et la Corse. Vous pouvez partir de Bruxelles ou de Charleroi. Les principales compagnies sont des low costs comme Ryanair ou Air Corsica. Il y a également l’option de l’aéroport du Luxembourg à laquelle on ne pense pas souvent.

Ferry

Plusieurs compagnies de ferries reliant la Corse au continent existent, comme Corsica Ferries, Moby, Corsica Linea… Au départ de l’Italie (Gênes ou Savone), comme de la France (Toulon, Marseille, Nice pour les principales villes). Arrivée à Ajaccio, Bastia, Calvi, Propriano… Les traversées de jour sont possibles (de 4 à 10 heures suivant le point de chute et le bateau), tout comme celles de nuit (possibilité de louer une cabine avec lits.)

Prix

Le premier juin dernier, nous avons comparé sommairement les prix pour une famille de 4 personnes. Dates de voyages choisies: départ samedi 1er juillet, retour dimanche 16 juillet.

1. Avion (le moins cher) + voiture de location (obligatoire si on compte bouger un minimum): 1 188 € pour 4 personnes pour un vol aller-retour Charleroi-Bastia + 556 € pour une Peugeot 308. Total: 1 744 €.

2. Ferry: 582 € pour 4 passagers et une voiture en aller-retour Savone (Italie)-Bastia. Le prix de la cabine sur les deux trajets est compris. Compagnie: Corsica Ferries. Là-dessus, pour le trajet voiture (Liège-Savone) en aller-retour (carburant, péage, vignette), on arrive à 308 €. Total: 890 €.

Remarques

Liège-Bastia, formule voiture-ferry, prendra généralement 24 heures (descente vers le port d’embarquement + nuit sur le bateau). Clairement moins en avion, même si se rendre à l’aéroport et remplir les formalités prend du temps. Les aspects "fatigue" et "sécurité" sont également à l’avantage de l’option "avion". Par contre, en utilisant la voiture, vous pourrez avoir avec vous bien plus de bagages. Pour des vacances mêlant plage et randonnée de montagne, voire camping, c’est tout sauf négligeable.