La Corse à vélo, en suivant le GT20, la version cycliste du plus célèbre sentier de randonnée européen

Balisage dans les deux sens entre Bastia et Bonifacio

"Le parcours est balisé dans les deux sens, mais nous mettons en avant celui qui part de Bastia pour arriver à Bonifacio", explique Olivier Leonetti, de l’Agence du Tourisme de la Corse. "D’abord parce que les gens arrivent plus souvent en bateau à Bastia. Ensuite parce qu’avec le tour du Cap Corse dans les premières dizaines de kilomètres, cela permet de démarrer en douceur, avant l’intérieur des terres et ses parties montagneuses. Pour tracer cet itinéraire, “A Traversata Maio”, comme nous disons en corse, je me suis un peu inspiré d’un itinéraire que proposait une société privée. Des routes correctes, des points de vue somptueux et des villages-étapes typiques, bien équipés pour accueillir ces nouveaux touristes. Il fallait pouvoir y manger, dormir, recharger son vélo si celui-ci est électrique…"

L’émergence du vélo électrique a clairement donné un boost au niveau de la fréquentation. Elle a permis à un nouveau public, soit un peu plus âgé, soit un peu moins sportif, d’envisager le périple. Les côtes sont devenues moins rebutantes et la longueur du GT20 fait moins peur. Le succès du vélo gravel et de la possibilité qu’il donne de transporter des bagages via des sacoches supportées par le cadre est un plus aussi, qui garantit de beaux jours pour ce tracé.

Le transport des bagages à développer

"On veut maintenant déployer davantage les services consacrés à l’accueil des vélos" reprend notre interlocuteur. "Des garages sécurisés, notamment. Et, surtout, multiplier les possibilités pour le transport en parallèle des bagages. Des sociétés fournissent ce service sur le GR20. Si la demande augmente, cela devrait être rapidement possible sans problème pour le GT20…"

Coup de foudre

La séquence vaut la peine d’être vue. Elle se passe à Lunghignano, où l’équipe de l’Échappée Belge du Beau vélo de RAVeL est reçue par Frédérique d’Oriano, chef restauratrice de l’endroit, qui fait goûter une spécialité locale préparée pour l’émission. Alors qu’il est en train de savourer, Kody est accosté par un serveur qui n’est autre que son collègue humoriste Vincent Taloche. Grosse surprise.

"La Corse et moi c’est une très longue histoire, nous explique le Verviétois lorsqu’on l’interroge sur sa présence. Celle-ci remonte à 1998. À l’époque, j’étais descendu parcourir l’île à moto avec trois amis. J’avais eu littéralement un coup de foudre. J’ai commencé à revenir de plus en plus souvent. Voici 16 ans que je loue une maison ici, dans ce village de Balagne. J’y viens au minimum cinq fois par an avec mon amoureuse, la famille, des amis…"

À force, Vincent Taloche s’est intégré dans ce lieu perché, pas loin de Calvi et de la mer. Au-delà de la beauté et du climat, c’est peut-être surtout cette dimension d’accueil qu’il est venu chercher.

"J’ai un tissu social, une seconde vie ici et ça, j’adore, constate-t-il. J’y suis de plus en plus attaché. Quand les Corses aiment, c’est pour la vie. Bon, s’ils ne vous aiment pas, c’est quasi pareil en fait…"

Ce qu’il y fait ? Il prend son ordinateur et parfois travaille. Sinon, on le voit beaucoup en mer (il a son permis de navigation et un petit bateau à Calvi), en balade et, comme il est motard dans l’âme, il sillonne la Corse à moto.

L’île aux chevaux

Le Paganacciu est le cheval corse. Près du Lac de Nino, ils vivent en toute liberté et ravitaillent quelques refuges.

Il existe une race de chevaux typiquement corse. L’animal est appelé le Paganacciu. Il s’agit d’un cheval de selle, petit, robuste, passe-partout… Ils ne sont pas majoritaires sur une île qui semble adorer cet animal. La Corse peut ainsi se visiter, en partie en tout cas, à dos de cheval. Balade tranquille le long du littoral en Balagne, dans le maquis ou dans les montagnes: tout est possible.

Une adresse ? Au Ranch Arbo Valley, à Monticello (pas loin d’Île Rousse), une cinquantaine de chevaux vivent en totale liberté sur plus de 100 hectares en plein cœur de la Balagne. On y propose des initiations d’une heure, tout comme des randonnées accompagnées de 4 ou 5 jours. Une évasion et une déconnexion totales…

Le port de Centuri et ses langoustes

C’est un petit village dans le Cap Corse, sur la côte occidentale. La marine de Centuri. 200 habitants en temps normal. Mais une fois que les touristes sont là, il y a bien plus de monde. L’endroit est beau, mais il est surtout connu pour être le premier port de pêche français à la langouste. Et le vieux port est ceinturé de petits restaurants qui en ont fait un produit d’appel.

Paul est l’un des derniers pêcheurs de l’endroit. L’amour a amené ce Breton sur l’île. Le rêve pour lui serait d’avoir son propre bateau. En attendant, il travaille pour un "ancien" de l’endroit. "Notre vie, c’est debout vers 4 h du matin pour prendre la mer si celle-ci est bonne, fait-il. Pour la langouste, on va vers nos coins secrets, sur les lieux de passage connus. Au large de Centuri, entre 50 et 100 mètres de profondeur, on a une espèce de réserve à langoustes assez unique. Nous essayons de pêcher la qualité et pas la quantité. Une pêche durable, artisanale. Personnellement, c’est ce que je préfère… Cela ne sert à rien d’épuiser la nature et de scier la branche sur laquelle on se trouve pendant cette période de pêche autorisée, c’est-à-dire entre le 1er mars et le 30 septembre."

Le kilo de langouste est alors revendu dans les 60 à 70 euros le kilo aux restaurateurs, qui lui prennent également d’autres poissons locaux pêchés, comme le mérou, le chapon ou encore le Saint-Pierre, poisson de légende.

©Martin - stock.adobe.com

Le moulin de Mattei, ses vins et son gin corse

©Alain Crépin - stock.adobe.com

Si vous faites le tour du Cap Corse, vous tomberez dessus sans problème. Tout au bout de l’île, au nord, le moulin de Mattei est un des monuments les plus connus de la région. Il est le symbole d’une marque célèbre de vins et de spiritueux datant de 1872, lorsqu’un certain Louis Napoléon Mattei créa un vin apéritif amer au quinquina (le Cap Corse Mattei). L’homme, connu pour être un visionnaire, avait en son temps développé pas mal de produits dérivés autour du moulin qui fut complètement restauré par le Conservatoire du littoral corse en 2021. Un peu comme certains objets "Michelin" ou "Ricard", ceux-ci sont fort recherchés par certains collectionneurs.

Après des fortunes diverses, la marque, qui a fêté ses 150 ans d’existence l’année dernière, est aujourd’hui dans les mains de trois entrepreneurs locaux qui ont diversifié l’offre, proposant par exemple du gin corse.