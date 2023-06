Fête des pères : "Être un papa aujourd’hui, ce n’est pas si facile"

Les pères ont donc dû apprendre, dans une société qui a beaucoup changé, à être contestés par les mères mais aussi… par les enfants. Si passer d’une relation autoritaire à une relation d’écoute réciproque est salutaire, attention à garder une certaine hiérarchie.

"Aujourd’hui, la relation père-enfant tend à devenir trop horizontale ; il ne faut pas tomber dans le rôle du “papa cool” trop permissif. De nombreux pères ayant eu un père trop autoritaire produisent à tort le schéma inverse. Un enfant à besoin d’un cadre, d’une certaine autorité."

Le défi: prendre sa place

Comment trouver un juste milieu ? En gardant son rôle, avec bienveillance et réflexion. "Le rôle du père reste de protéger, d’élever et d’éduquer son enfant, en partageant cette tâche avec l’autre parent et en faisant preuve de davantage d’écoute que par le passé. Être père aujourd’hui, c’est aussi un rôle de compromis." Un rôle à adapter aussi à des situations qui sortent du schéma papa-maman: recompositions, divorces, présence d’un beau-père, papa solo…

Un rôle à prendre aussi par rapport à la mère. Car si l’on parle de plus en plus d’égalité en termes de droits parentaux, de nombreuses femmes exigent aujourd’hui une répartition plus équilibrée de la charge parentale. Et si de plus en plus d’hommes embrassent un rôle bien plus présent dans la vie de leur enfant, ce n’est pas encore une majorité. "Ce qui du coup porte préjudice aux pères qui eux, veulent endosser leur rôle. On ne peut bien sûr pas faire de généralités, un homme n’est pas l’autre. Certains pères se battent pour trouver leur place dans la famille, pour avoir la garde de l’enfant. Mais c’est encore loin d’être une majorité, surtout en cas de divorce."

Être papa reste une aventure merveilleuse qui relève donc de nombreux défis. "Il est tout aussi indispensable que peut l’être une mère ; on le voit aussi dans le cas de papa seul ou de couples homosexuels: l’enfant sera tout aussi heureux et équilibré si le père arrive à endosser son rôle."

Le rôle du tiers, une mission difficile

Qu’il soit seul, dans un couple hétérosexuel ou homosexuel, le père joue un rôle de tiers qui emmène l’enfant vers son indépendance.

Si aujourd’hui c’est encore la mère qui assume majoritairement la parentalité, prendre sa place n’est, pour un père, pas facile. "Il existe une fusion unique entre la mère et l’enfant, qui s’est créée 9 mois avant la naissance. Un lien psychologique et psychique fort. Trouver sa place dans cette dynamique est difficile." D’autant plus que souvent, l’arrivée d’un enfant, si elle peut renforcer le couple, peut souvent le mettre à rude épreuve. "Voir sa partenaire changer de rôle et devenir mère est bouleversant. Elle va diviser son amour et son temps, fusionner avec l’enfant et parfois rendre difficile une dynamique à trois, qui est souvent mal vécue par le père qui doit en plus endosser son nouveau rôle !"

Couper le cordon

Et ce rôle est d’autant plus essentiel que le père devra jouer le rôle de tiers et "couper le cordon" pour permettre à l’enfant plus d’indépendance. Et ce quel que soit le schéma familial. "L’idée reçue qu’il faut absolument un papa et une maman est dépassée. Quelle que soit la dynamique parentale dans laquelle évolue l’enfant, il a avant tout besoin d’une personne tiers (ou plus) qui va défusionner la mère et l’enfant. Ce sera souvent le père dans le schéma papa-maman, mais la pratique montre que ce rôle est aussi endossé par l’autre mère ou l’autre père dans les couples gays. Cela semble être un rôle ingrat, mais il est indispensable pour que l’enfant puisse s’épanouir."