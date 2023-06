Et si on se reconnectait à notre intuition pour vivre davantage en harmonie?

Mais qui est-elle, cette petite voix intérieure qui vous souffle la bonne réponse ? Celle qui a poussé Archimède à sortir de son bain en courant et à crier "Eureka !" quand la solution de la masse volumique lui est soudain tombée du ciel ? "L’intuition, c’est une forme de connaissance, de vérité qui ne passe pas par la pensée ou le raisonnement, explique Isabelle Fontaine, auteure et thérapeute, fondatrice du blog Histoire d’Intuition. C’est une forme de savoir immédiat ; on sait quelque chose sans savoir comment. Mais on le sait." Une notion à nuancer de l’instinct. "L’instinct, c’est l’intuition, mais du corps, ce sont des sensations corporelles. Comme l’instinct de survie, dont la science a démontré qu’il prend le contrôle sur le mental en situation de danger." Deux notions légèrement différentes, même si le mot "instinct" est utilisé à tort pour décrire l’intuition, "surtout par les hommes. Cela fait moins spirituel, plus tribal."

Tous dotés du même pouvoir

L’intuition, c’est donc cette petite voix qui vous parle. Si si, même à vous. N’avez-vous jamais eu l’impression que la solution d’un problème que vous aviez retourné dans tous les sens tombait du ciel ? Que vous saviez, sans comprendre, comment agir dans une situation ? Un sentiment de déjà-vu ? Un pressentiment ?

L’intuition est une faculté universelle ; chaque être humain en est doté. Au niveau du cerveau, nous aurions deux routes cérébrales: la route haute, qui passe par les systèmes neuraux étape par étape, autrement dit la réflexion. Et la route basse, qui opère inconsciemment, à une vitesse incroyable, entre le tronc cérébral, l’amygdale et d’autres structures automatiques du cortex cérébral. Elle entraîne des modifications corporelles inconscientes: hausse du rythme cardiaque, frissons…

"Selon chacun, l’intuition prend des formes différentes: émotions, ressenti corporel, flash, idées, pensées…" Un miracle qui prend sa source dans le ventre de la mère. "Alors que le cerveau n’est pas encore formé, le fœtus capte les informations qui l’entourent, évolue en osmose avec sa mère et son environnement sans passer par la pensée. C’est une fonction archaïque que l’on retrouve chez de nombreux peuples anciens, mais aussi récemment chez des amis, conjoints, jumeaux… qui communiquent à l’instinct, par la pensée. Cela peut sembler fou mais c’est une réalité."

L’intuition peut et a déjà changé le monde, et elle peut aussi changer votre vie. C’est un cadeau que nous avons tous reçu, et qui permet de se reconnecter à soi, de vivre plus en conscience et de moins s’épuiser à tout le temps réfléchir et être dans le mental. Comme l’a joliment dit Henry Bernstein, dramaturge français, "l’intuition est l’intelligence qui a commis un excès de vitesse." Et celui-là est fortement recommandé !