Les étapes de la recette

1 Faites tremper les flocons dans l’eau quelques heures (de préférence, c’est facultatif mais la consistance sera plus homogène et digeste) et mixez jusqu’à obtenir une sorte de pâte à crêpes épaisse.

2 Faites chauffer une poêle anti-adhésive, huilez-la à l’aide d’un essuie-tout.

3 Cuisez chaque wrap plusieurs minutes sur chaque face, à feu moyen (ne les retourner que quand ils n’adhèrent plus à la poêle).

4 Garnissez selon vos envies, en choisissant un liant ou une sauce de qualité (fromage à tartiner, houmous, avocat, pesto…), une source de protéine (saumon, jambon dégraissé, tofu grillé, œuf, pois chiches grillés…) et des crudités ou restes de légumes cuits.

Boules énergétiques à indice glycémique bas

Les étapes de la recette

1 Mélangez tous les ingrédients jusqu’à obtention d’une pâte homogène.

2 Ajustez éventuellement la texture avec un peu de compote ou un peu de farine au besoin.

3 Formez des boules régulières. Elles se conservent quelques jours au frigo ou se congèlent parfaitement.

Les vertus des flocons d’avoine