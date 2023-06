Les vertus des flocons d’avoine, à consommer à toute heure de la journée

"Les recettes à base de flocons d’avoine seront généralement plus digestes et riches en fibres que leurs équivalents à base de farine blanche", nous répond d’emblée Hélène Rompen, diététicienne-nutritionniste, du Nutripauquet Centers, à Sprimont. Son pouvoir rassasiant est aussi intéressant, tout comme son index glycémique bas, indique-t-elle.

"Lorsqu’on consomme un aliment à index glycémique (IG) bas, le taux de sucre dans le sang va augmenter lentement et redescendre plus lentement qu’un aliment à IG élevé car elle provoque une libération d’insuline moindre (hormone permettant de réguler la glycémie): on stocke donc moins sous forme de graisse et on est rassasié plus longtemps. Manger à IG bas a non seulement un intérêt pour la ligne, mais permet également d’avoir moins de"coup de mou"et d’être moins stressé à long terme." Le flocon d’avoine est donc idéal pour faciliter la satiété et éviter les fringales et l’envie de grignoter.

Mixé ou entier ? Comment l’utiliser ?

Quitte à introduire le flocon d’avoine dans son alimentation, autant tenter de bénéficier au maximum de ses vertus. "Vous pouvez l’utiliser mixé ou entier, mais c’est mieux de l’utiliser entier dans des recettes froides. Le mixage comme la cuisson vont augmenter un peu son index glycémique ; mais tout dépend à quoi vous allez l’associer. Si vous l’associez à des bonnes graisses et protéines… son index glycémique va s’amoindrir."

Côté recettes, le flocon d’avoine peut être introduit dans des bowl cakes salés, pancakes, banana bread, barres de céréales, wraps et boules énergétiques (voir recettes ci-contre). "Ça peut remplacer à peu près n’importe quelle farine, mais le plus simple pour les quantités est de choisir une recette qui est déjà à base de flocons d’avoine ou à base de farine complète. Par contre, si votre recette est à base de farine blanche, les grammages ne seront pas similaires: la farine blanche est dépourvue de la majorité de ses fibres, elle absorbe donc un peu moins d’eau. "

"L’excès nuit en tout"

Attention par contre à ne pas remplacer toutes vos sources de féculents par du flocon d’avoine. "C’est comme pour tout le reste: l’excès nuit en tout ! Donc, si on se met, du jour au lendemain, à ne manger que des flocons d’avoine, en remplacement des autres féculents, ça ne sera pas bénéfique non plus puisque chaque féculent a ses propres vertus et intérêts nutritionnels", conseille Hélène Rompen. L’idéal est toujours d’éviter les farines et féculents raffinés, et d’opter pour les versions complètes que ça soit en termes de pain, pâtes ou riz.