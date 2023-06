Insolation : comment la prévenir et la guérir ?

1. L’insolation, qu’est-ce que c’est?

L’insolation n’est pas qu’une question de soleil mais avant tout de chaleur. «Dans sa forme aiguë, on parle d’insolation lorsqu’une personne ne parvient plus à réguler sa température corporelle, explique le professeur Battisti, pédiatre à l’ULG. Les enfants de moins de 5 ans sont les plus sensibles mais les adultes sont également concernés.»

Il faut se montrer vigilant lorsque les températures dépassent les 27-28 °C. Les enfants doivent alors se battre pour réguler leur température.

2. Quels sont les signes?

Chez un bébé, l’insolation se manifestera par des pleurs inexpliqués. «Les enfants qui peuvent parler se plaindront de maux de ventre, de maux de tête et on sera peut-être en présence vomissements.» Cela s’explique par un flux sanguin plus important au niveau du tube digestif et du cerveau.

«Ils présentent également souvent une sensibilité exacerbée au niveau du visage, dans la zone en triangle inversé entre les yeux et le nez. Ils n’aiment pas qu’on les touche à cet endroit-là.»

En cas d’insolation, on se retrouve en insuffisance hydrique, notamment à cause de la transpiration.

3. Comment l’éviter?

Même sous un parasol, à l’abri du soleil, il faut veiller à ce que les enfants soient suffisamment hydratés. «On veillera aussi à protéger le cerveau de la chaleur en portant un chapeau mais aussi, contrairement à ce qu’on pense, des vêtements foncés.»

Attention à l’effet de serre. Car, l’insolation n’apparaît pas uniquement lorsqu’on est exposé au soleil mais lorsque l’organisme est soumis à des températures élevées. «dans une voiture, par exemple, on peut se retrouver face à des températures qui augmentent très rapidement et les enfants peuvent se trouver mal très vite.»

4. Comment y remédier?

Si les symptômes sont là, on veillera à maintenir les enfants allongés dans un endroit ombragé, ventilé et frais. Il faudra également veiller à les réhydrater (mais pas de boissons glacées) en buvant de l’eau et des boissons sucrées.