Fête des pères : chez les Moso, il n’y a pas de "papa", mais un "arroseur"

"Anthropologiquement, il y a une différence importante entre le père et la fonction paternelle, qui est avant tout cette personne tierce qui va défusionner la mère et l’enfant" explique Patrick De Neuter, Docteur en psychologie, psychanalyste et professeur émérite. Dans d’autres sociétés, temps et espaces géographiques, ces rôles ont pris des formes très différentes de notre conception occidentale actuelle. "Chez les Moso, par exemple, au cœur de l’Himalaya en Chine, il n’y a pas de père. Le géniteur est souvent un amant de passage vu simplement comme “un arroseur”. C’est une société matrilinéaire où les frères et les sœurs vivent sous le même toit avec leur mère, où les enfants sont éduqués par tous. Les frères de la mère, les oncles, prennent en charge cette fonction paternelle. Les hommes ont donc la charge non de leurs enfants, mais de ceux de leur sœur. Le terme “père” n’existerait même pas, même si on ne peut pas parler de “société sans père” dans la mesure où cette fonction paternelle est assurée par d’autres membres de la famille. Et on observe que ces enfants ne sont pas moins équilibrés ou moins heureux. Tout comme des recherches sérieuses nous indiquent qu’il en va de même pour les enfants élevés dans des couples homosexuels."