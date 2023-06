Marie n’est pas en polo et ne porte pas de white cap. Son sac n’est monté ni sur un chariot, ni sur un trépied. Et le seul swing qui fait bouger Simon est celui des big bands de jazz.

On aura compris qu’ils ne savent rien du golf. Et c’est pourtant au Green de l’Eau Vive qu’ils déjeunent ce midi. Cet établissement est logé dans un élégant petit château mosan qui abrite le club-house entièrement rénové du golf de Rougemont. Deux salles à manger, dont une quasiment dans la cuisine, sont meublées très chic en bleu turquoise et noir souligné d’un trait or.

Golfeur ou pas, peu importe puisque la maison n’est pas réservée aux membres et se montre accueillante à tous. Son bar est même ouvert non-stop de 11h à 21 h, et pas seulement pour un 19e trou.

Son nom, ses couleurs et ses lieutenants

Cette table est griffée "by Pierre Résimont". Le chef doublement étoilé de l’Eau Vive lui prête son nom et lui apporte sa notoriété. Il y affiche ses couleurs, y délègue ses meilleurs lieutenants, signe la carte à laquelle il donne quelques-unes de ses recettes. Il a confié le fourneau au chef Richard Varenne, camarade d’école hôtelière de Namur, qui avait fait ses classes au Gastronome de Michel Libotte à Paliseul, avant de tenir pendant 20 ans le Coupe-choux à Ligny. Il lui a donné un second en la personne de Tristan Martin, qui n’a rien perdu de tout ce que son père lui avait appris au Lemonnier de Lavaux-Sainte-Anne.

Marie et Simon sont installés sur la magnifique terrasse qui trace un arc de cercle sur deux niveaux. La vue porte sur les greens puis, plus loin, sur la carrière de Lustin qui dresse sa masse sur l’autre rive de la Meuse et dans laquelle se dessine le pli concave du synclinal de Walrappe.

La purée du chef et les boulettes de mamy

En détaillant la carte, ils sirotent deux bières d’ici: une Houppe de Namur et une Kermess de Lustin. Simon ne se pose pas trop de questions: il commencera par le carpaccio de bœuf Holstein garni de tomates séchées, roquette et parmesan. Marie est plus partagée, mais désireuse d’asperges vertes. Simplement avec du saumon fumé ? Non, plutôt en accompagnement du baby homard, sur des pâtes fraîches et avec un beurre de carcasses. Et pour suivre, sans hésiter: le ris de veau béarnaise et frites.

Simon était tenté par le burger de Blanck Angus au fromage de Chimay et au pickles d’oignons. Le dos de cabillaud aussi l’inspirait, pour ses asperges qu’il aurait bien goûtées, lui aussi, mais surtout pour la riche purée Résimont qui, dans le Namurois et même au-delà, est encore plus célèbre que celle de Joël Robuchon. Mais finalement, il opte pour les boulettes sauce tomate de Mamy, donc selon la recette de Madame Résimont mère. Et tant qu’à faire dans la tradition, le dessert sera une île flottante posée sur une crème anglaise et nappée de sirop d’érable plutôt que de caramel.

En pratique

Le Green de l’Eau Vive, chaussée du Beau Vallon, 45, à Profondeville. Lunch à 28 €. Menu à 45 €. Fermé le lundi et le mardi. 081/ 41 14 18 www.greendeleauvive.be