Des solutions pour venir à bout des acouphènes et troubles de l’équilibre

Pour les chercheurs, le stress et l’anxiété provoqués par les confinements seraient largement en cause. Les acouphènes post-Covid viennent donc s’ajouter à ceux induits par un traumatisme ou une maladie de l’oreille. Ces bourdonnements, grésillements et sifflements ne sont pas les seuls signes que l’oreille est atteinte. On peut aussi souffrir de vertiges et de nausées. Comment les traiter ? Différentes approches sont possibles.

Les acouphènes

1 Les thérapies par le bruit

Sous la forme de boîtiers ou d’applications pour smartphones, les générateurs de bruits produisent des sons de la nature ou des bruits blancs. Monotones et apaisants, ils recouvrent les acouphènes et permettent de les oublier. "Ils semblent apporter un réel bénéfice, même s’il existe peu d’études sur cette technique, indique la Pr Sylvie Hébert. Certaines de nos recherches suggèrent qu’ils pourraient même diminuer les acouphènes, au-delà de l’effet de masquage."

En pratique

Le Dr Didier Bouccara, ORL, recommande d’en discuter avec son médecin pour déterminer les réglages et les sons qui correspondent le mieux à son acouphène. Les générateurs de bruits sont particulièrement utiles dans le silence, comme le soir. Il est recommandé de poursuivre la thérapie pendant 18 mois car il faut parfois du temps pour s’y habituer et se sentir mieux. Leur prix ? Entre 35 et 100 €, en moyenne (Marpac Travel Go, 36,19 € ; Sound Oasis S850, 96,25 €) quand les applications sont souvent gratuites (Atmosphere, Sons de la nature…).

2 Les appareils auditifs

Le bilan auditif fait parfois apparaître une perte d’audition qui peut être corrigée par un appareil. Le fait d’entendre correctement son environnement peut suffire à couvrir les acouphènes. Quand ce n’est pas le cas, certains appareils sont équipés d’un dispositif anti-acouphènes qui émet des sons. "Ils sont plus adaptés aux fréquences sonores des acouphènes que les générateurs de bruits, souligne Sylvie Hébert. On parvient à les masquer sans produire de bruits inutiles qui pourraient conduire la personne à entendre moins bien son environnement."

En pratique

Il faut prendre rendez-vous chez un ORL pour réaliser un bilan auditif, puis être appareillé chez un audioprothésiste. Ce dernier propose systématiquement une prothèse auditive remboursée à 100 % par l’assurance-maladie et la mutuelle, sans reste à charge.

3 Les médicaments

"On appelle ainsi les acouphènes d’origine physiologique qui peuvent être entendus objectivement au stéthoscope", décrypte la Pr Hébert. Ils sont provoqués notamment par des problèmes vasculaires. L’hypertension est la cause la plus fréquente : on entend le battement du sang sur les parois des artères. D’autres pathologies peuvent induire des acouphènes objectifs, comme l’hyperthyroïdie, à cause d’une accélération des battements du cœur, ou encore une infection des sinus, qui exerce une pression sur l’oreille moyenne.

Et pour les acouphènes apparus après une vaccination anti-covid ?

Il n’existe pas encore de recommandations officielles unifiées sur le traitement à adopter. Dans les faits, il reposerait le plus souvent sur la prise de cortisone. C’est ce que rapporte un article scientifique, publié en février 2022 dans le journal Annals of Medicine and Surgery. "Le traitement semble d’autant plus efficace que les acouphènes sont pris en charge rapidement", dit le Dr Bouccara.

En pratique

L’hypertension, l’hyperthyroïdie ou encore la sinusite se soignent par des médicaments. Traiter la cause fait disparaître immédiatement les acouphènes, puisque l’oreille n’est pas abîmée.

Les troubles de l’équilibre

1 Plusieurs traitement pour soulager la maladie de Ménière

Ce dérèglement des liquides de l’oreille interne se manifeste par des crises de vertige, des nausées, une baisse de l’audition et des acouphènes. Elles durent en général pendant 1 à 6 heures, et peuvent être espacées de quelques semaines à plusieurs années.

En l’absence d’un traitement simple et efficace, des médicaments anti-vertigineux ou des antiémétiques aident à supporter les crises. Le médecin peut aussi prescrire des corticoïdes, en cas de baisse brutale de l’audition. D’autres molécules sont recommandées en traitement de fond. "La bétahistine, un médicament régulateur de l’équilibre, peut diminuer la fréquence et la sévérité des crises", explique le Dr Bouccara. Les diurétiques participent à empêcher les liquides de s’accumuler dans l’oreille.

Quand les crises sont fréquentes, une opération chirurgicale peut être proposée. Le but est de réduire la pression dans l’oreille interne et les vertiges, mais elle ne guérit pas la maladie.

En pratique

Spectaculaire, la première crise peut être prise en charge par les urgences. On consulte ensuite un ORL pour réaliser différents tests diagnostiques, dont une IRM. "Certains protocoles spécialisés dans la maladie de Ménière permettent une analyse fine des modifications de l’oreille", précise le Dr Bouccara. Outre le traitement, une bonne hygiène de vie est aussi recommandée. "Il faut éviter les excès de sels, les excitants et le tabac, se reposer et limiter les sources de stress", conclut le spécialiste.

2 Des antibiotiques et une rééducation

Appelée labyrinthite, cette infection de l’oreille interne crée une inflammation au niveau de la cochlée et du vestibule. Elle peut être virale ou bactérienne, et apparaître à la suite d’une grippe ou d’une otite. Elle se manifeste par des vertiges, des nausées, des acouphènes… L’infection peut se résorber d’elle-même ou nécessiter des médicaments. Des vertiges résiduels peuvent persister pendant quelques mois.

En pratique

L’ORL combine tests auditifs et examen physique de l’oreille pour poser le diagnostic. "Une prise d’antibiotiques par perfusion est parfois nécessaire pour contrer l’infection", explique le Dr Bouccara. En cas de vertiges persistants, malgré la guérison, l’ORL oriente vers un kinésithérapeute spécialisé pour effectuer une rééducation vestibulaire. Ces exercices de la tête et de cou ont pour but de rééduquer l’oreille interne. Il faut compter 10 à 15 séances de 15 à 20 minutes.