Rencontre avec une Belge créatrice d’une crème solaire écologique

On sait qu’il vaut mieux opter une protection élevée (+50) surtout pour les enfants et les peaux sensibles. Viennent ensuite les caractéristiques de "confort": la texture non collante, la transparence, l’odeur, la facilité d’application. Depuis plusieurs années, un autre critère a fait son entrée, celui de l’impact environnemental.

En 2018, quand elle a eu son premier enfant, la Belge Stéphanie Brassinne a cherché une protection solaire efficace, agréable à appliquer et respectueuse de l’environnement. Mais aucune n’était vraiment parfaite. "La texture était souvent grasse, dense et le produit laissait des traces blanches", explique-t-elle. Plutôt que de renoncer, Stéphanie a commencé à développer une crème qui correspondait à ses attentes. En 2022, la première production Odyskin a débarqué sur le marché.

Des formules difficiles à concevoir

"Il a fallu du temps parce que c’est compliqué à développer. Il faut faire de nombreux tests, à chaque étape et à chaque modification d’un ingrédient. C’est aussi très coûteux en raison de ces tests et du fait que nous utilisons des ingrédients naturels. " Pour commercialiser une crème il faut beaucoup de temps et d’argent. Cela explique, selon elle, la pauvreté de l’offre au rayon des écrans solaires sans filtres chimiques. À ce niveau, les marques de cosmétiques peuvent en effet mieux faire.

Test-Achats a analysé différents produits. Sur 51 écrans solaires examinés, 40 se sont révélés non respectueux de la planète. En cause, notamment, la présence de filtres chimiques comme l’octocrylène et l’homosalate, particulièrement nocifs pour l’environnement.

Aujourd’hui, Odyskin propose deux crèmes à filtres minéraux, une SPF 30 uniquement à base d’oxyde de zinc (voir ci-contre) et une protection 50 à base d’oxyde de zinc et de dioxyde de titane, ainsi qu’une lotion après-soleil, un gant double-face et un presse-tube. Car les produits sont contenus dans un tube en aluminium, qui se recycle beaucoup mieux que le plastique. Le presse-tube permet d’éviter le gaspillage en récoltant jusqu’à la dernière goutte de crème. Enfin, les contenants sont volontairement petits, là encore pour éviter le gaspillage.

www.odyskin.com