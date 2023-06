Les Phormium font partie de la famille des Hémérocallidacées, comme nos très beaux lis d’un jour. Les deux espèces sont Phormium tenax et Phormium cookianum. Le premier mesure à l’âge adulte entre 2 et 3 m de hauteur, le second culmine à 1,5 m et est moins rustique que le tenax. Ces plantes forment des touffes denses, compactes et en forme d’éventail. Le feuillage coriace est persistant. Sa croissance n’est pas très rapide mais régulière.

Peut-on les cultiver dans nos régions ?

Plantes très à la mode, les Phormium rencontrent de plus en plus de succès auprès des jardiniers. Néanmoins, il faut toujours garder en tête que ces vivaces proviennent de régions où les hivers sont loin d’être très rigoureux. Pour une culture en extérieur, il est indispensable de porter son choix sur le Phormium tenax. En pleine terre, il faudra choisir un endroit chaud et ensoleillé, à l’abri des vents du nord et de l’est.

Le sol sera riche et parfaitement drainé (les pierres de lave seront d’une grande utilité). La rusticité du Phormium tenax est de l’ordre de – 8 °C. En dessous, les feuilles meurent mais la souche, bien protégée par un épais paillis, peut supporter pendant quelques jours des températures de -12 °C avant de former de nouvelles pousses à la fin du printemps. Comme vous pouvez le constater, ces merveilles végétales ne sont pas destinées à l’Ardenne…

Vous avez peur de perdre vos belles protégées ? Vous pouvez les cultiver dans de grands pots que vous rentrerez dans un abri vitré simplement maintenu hors gel, dans une serre ou une véranda par exemple.

Faciles à entretenir et faciles à multiplier

Au niveau de l’entretien, rien n’est compliqué chez les Phormium puisqu’il vous suffira de leur donner un peu d’engrais au printemps et de supprimer les feuilles sèches ou dépérissantes. Pour les formes panachées, il est prudent d’éliminer rapidement les feuilles vertes, sous peine de voir la plante entière devenir verte au fil du temps. Pour les multiplier, il faut prélever des pousses sur le pied mère et les replanter immédiatement dans un substrat léger (terreau pour semis et boutures) après avoir diminué les feuilles de moitié. La reprise est quasiment garantie à 100%.

Pas de maladie à redouter mais, par contre, il faudra surveiller l’apparition de cochenilles et principalement de cochenilles farineuses. Vous les éliminerez rapidement en pulvérisant une solution d’huile parafinique.