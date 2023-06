Nos conseils pour protéger efficacement sa peau du soleil

UV/UVA/UVB: les rayons ultraviolets du soleil (UV) qui nous atteignent sont de deux types. Les UVA pénètrent profondément la peau, et sont responsables du vieillissement de la peau et de l’apparition de cellules cancéreuses. Les UVB, qui touchent les couches superficielles, sont ceux responsables des coups de soleil et donc des cancers de la peau. "Il est indispensable que votre crème contienne des filtres à UVA et à UVB, sinon elle ne vous protège pas", explique Arjen Nikkels, dermatologue au CHU de Liège et professeur à l’ULiège.

Nocive, la crème solaire ?

Quitte à parler santé, autant se faire l’avocat du diable: si la crème solaire protège notre santé des dégâts du soleil, elle pourrait aussi contenir des ingrédients toxiques pour notre santé. "Rien n’est encore prouvé scientifiquement, réagit le Dr Nikkels. Les conséquences nocives du soleil sur la santé sont, elles, par contre, bien réelles et bien pires." Votre plus grand ennemi doit donc rester les UV.

Mais certains composants, ajoutés pour des raisons esthétiques ou pour accélérer la pénétration, sont malgré tout dans le viseur de plusieurs études: parabènes, Rétinyl palmitate, Oxybenzone (BP3, BZ3), OMC, benzophénones… dont vous pouvez retrouver les acronymes et la liste sur internet. Les crèmes écologiques ne contiennent généralement pas ces ingrédients sur liste rouge.

Ces études de toxicité, si elles sont à prendre au sérieux, ne doivent surtout pas vous pousser à vous passer de crème solaire, mais à regarder la liste des ingrédients avec attention.

Attention également à ne pas entrer dans cette vague très tendance de la crème solaire faite-maison ! Très en vogue depuis plusieurs années, elle est décriée par tous les médecins et très dangereuse pour la santé, car les recettes, naturelles, ne contiennent pas assez de filtres UV. Oubliez donc les mélanges naturels et les huiles (de coco et consort) qui ne protègent que, dans les meilleures recettes analysées, de 30% des rayons du soleil…